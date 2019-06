Útočník Hyka opouští NHL. Pokračovat bude v dresu Traktoru Čeljabinsk v KHL

Český hokejový útočník Tomáš Hyka, který působil v uplynulých dvou sezonách převážně na farmě Vegas v celku Chicago Wolves, bude hrát v KHL za Čeljabinsk. Šestadvacetiletý odchovanec Mladé Boleslavi odešel do Vegas před dvěma lety z mateřského klubu a v NHL odehrál za dva roky 27 zápasů. Čeljabinsk (Rusko) 14:20 25. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Tomáš Hyka slaví svůj premiérový gól za Las Vegas Knights | Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Tomáš se s vedením klubu dohodl na dvouleté smlouvě,“ řekl serveru hokej.cz Aleš Volek ze společnosti ALVO Sports, která Hyku zastupuje. Účastníkovi mistrovství světa 2017 a 2018 skončila sezona teprve před dvěma týdny po neúspěšném boji Wolves ve finále Calder Cupu proti Charlotte.

V NHL sehrál Hyka v této sezoně 17 utkání a připsal si čtyři body za gól a tři asistence. Naposledy dostal příležitost v dresu Golden Knights 21. listopadu. V předešlém ročníku, kdy v nejlepší lize světa debutoval, nasbíral v deseti duelech gól a dvě přihrávky.

„Pokračování Tomáše v NHL pro nás bylo samozřejmě téma, ale působil v organizaci, kde až tolik prostoru nedostal. Nevypadalo to, že by se situace změnila. Na řadu tedy přišly i jiné varianty. Když se s kvalitní nabídkou ozval Traktor Čeljabinsk, Tomáše to oslovilo,“ prohlásil Volek.

V AHL v uplynulém ročníku zaznamenal Hyka ve 43 duelech 40 bodů za 16 branek a 24 asistencí. Ve 22 utkáních play-off přidal 15 bodů za tři góly a 12 přihrávek. „Návrh ze strany Traktoru je hodně zajímavý, Tomáš bude pravidelně hrát. Zájem klubu byl silný a nabídka velmi dobrá,“ uvedl Volek.

Traktor už angažoval i dalšího českého útočníka Lukáše Sedláka, který poslední tři sezony působil v NHL v Columbusu. „Oba kluci se velmi dobře znají, těší se na nové angažmá i na možnost, že si společně zahrají,“ řekl Volek, který zastupuje i Sedláka.

Hyka působil v letech 2011 až 2013 v zámořské juniorské QMJHL v Gatineau a v roce 2012 jej v šestém kole na 171. místě draftovalo Los Angeles. Smlouvu v NHL ale podepsal až předloni jako volný hráč s Vegas. V sezoně 2013/14 hrál ve švédské lize ve Färjestadu a Västeras. Následně se vrátil do Mladé Boleslavi.

„Od vedení ruského klubu dostal Tomáš o něco delší volno, protože v play-off AHL skončil teprve nedávno. Do společných tréninků Traktoru se zapojí koncem července,“ dodal Volek.