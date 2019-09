Jejich sportovní výkonnost není naše starost, říká o čínském týmu Golden Dragons šéf svazu hokeje Král

Tým čínských hokejistů Golden Dragons zatím ve třetí nejvyšší české soutěži dostává příděly a sportovně neudivuje. Šéf Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král však v rozhovoru pro Radiožurnál říká, že starat se o výkony čínského týmu se svaz nemusí. „Určitě jsme si nikdo nemysleli, že budou patřit ke špičce naší třetí soutěže,“ říká. Rozhovor Praha 10:00 29. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král | Foto: Filip Jandourek

Tým Golden Dragons má za sebou šest zápasů ve druhé lize a na své soupeře zatím nestačí. Jak na vás působí?

Svým způsobem to byla neznámá a myslím, že tento průběh se dal očekávat. Určitě jsme si nikdo nemysleli, že budou patřit ke špičce naší třetí soutěže, ale myslím, že v rámci spolupráce, o kterou jsme byli požádáni, je všechno v pořádku.

Jestli je cesta, kterou si pro přípravu svých hokejistů vybrali, správná, si musí vyhodnotit oni. Čínští hráči takhle působí v řadě zemí světa a jejich sportovní výkonnost není naše starost.

Reakce na účast čínského týmu v české soutěži jsou různé. Někteří říkají, že je to snad až degradace soutěže. Co vy na to?

Já si nemyslím, že je to degradace. Druhá liga (třetí nejvyšší, pozn. red.) je dle našeho řazení amatérská soutěž, i když bych ji dnes už hodnotil jako poloprofesionální, protože se v ní objevuje stále více známých tváří, i když spíš starších hráčů.

Není to soutěž, která by měla generovat hráče pro náš vrcholový nebo reprezentační hokej. Jsou tam i jiné týmy, které jsou na tom bodově podobně. Rozhodně si nemyslím, že by to tu soutěž nějak dehonestovalo. Spolupráce s nimi byla dohodnuta na sezónu, v podstatě do konce ledna. Potom uvidíme, jaké bude hodnocení z čínské strany.

Jestli třeba budou chtít pokračovat nebo jaké budou závěry. Že by to soutěž poškodilo, si nemyslím. Ve srovnání s ekonomickým přínosem, který to pro nás i pro kluby má, je to jednoznačně dobře.

V květnu jste v rozhovoru pro Radiožurnál řekl: „Po poradě s výkonným výborem jsem řekl, jaké jsou naše podmínky. Pokud budou splněny, tak jsme schopni čínský tým do soutěže přijmout.“ Předpokládám, že podmínky, o kterých jste mluvil, byly splněny. Můžete prozradit, o co šlo?

Jednalo se o finanční podporu nebo vyrovnání. O peníze, které za to čínská strana českému hokeji zaplatila.

Aby nedošlo k nějaké mýlce, tak pro nás je to jen o tom, že jsme umožnili týmu, který se dohodl na dlouhodobém kempu na Kladně, hrát v naší soutěži. Český svaz ledního hokeje do toho nijak nezasahuje, není to naše věc.

Byly dvě varianty, buď domlouvání jednotlivých přátelských zápasů, což nám přišlo trochu krkolomné, protože by to byly pro naše týmy zápasy navíc, které by jim komplikovali kalendáře. Takže jsme se nakonec pro tuhle cestu, podmínky byly splněny, jinak by tu nehráli. Všechno proběhlo tak, jak jsme se si přáli.

Účast čínských hokejistů ve druhé lize tedy musí být finančně velmi zajímavá pro český hokej…

Ano, je velmi zajímavá.