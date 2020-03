Neumím si představit, že se hokejový šampionát opravdu uskuteční, říká šéf českého hokeje Král

Jak zákaz konání veřejných akcí s účastí nad 100 osob ovlivní český hokej? Extraligové kluby navrhují, aby se extraliga přerušila až do 29. března. Jejich návrh chce podpořit i prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král. Vše musí ještě posvětit na čtvrtečním zasedání výkonný výbor svazu. Praha 19:10 11. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve 24. kole hokejové extraligy zvítězila HC Škoda Plzeň nad Kometou Brno 5:4 | Foto: Miroslav Chaloupka

„Jde o situaci, kdy jsme postaveni před hotovou věc, nikdo za to nemůže. Na prvním místě je zdraví lidí,“ řekl Král. Rozhodnutí ministerstva zdravotnictví tak schvaluje. „Je to pro nás pro všechny samozřejmě nepříjemné, ale jednoznačně to podporuji.“

Jak koronavirová epidemie zasáhne český a světový hokej? Rozhovor s Tomášem Králem

A proč se extraliga přerušila právě do 29. března? „30. březen je pro nás deadline. Kdyby se mohlo hrát s diváky, ještě bychom byli schopni dohrát zkrácené play-off až k vítězi,“ vysvětlil Tomáš Král. Pokud ale bude omezení platit i po 29. březnu, bude sezona ukončena.

„Nemohu zatím mluvit za všechny, ale myslím, že v tom případě bychom nemohli vyhlásit mistra. Budeme se o tom bavit,“ slíbil.

Jiná situace je podle prezidenta hokejového svazu v druhé nejvyšší soutěži. Kluby se na středečním jednání shodly na tom, že si přejí soutěž ukončit a za vítěze vyhlásit suveréna sezony České Budějovice. Konečné slovo bude mít ve čtvrtek výkonný výbor svazu.

Nejasná formulace

Původně vedení Českého svazu ledního hokeje plánovalo odehrát zbytek extraligových zápasů bez diváků. Pak se ale ukázalo, že hranice 100 lidí se nevztahuje jen na diváky, ale i na hráče.

Jak se bude situace řešit v nižších hokejových ligách? A ovlivní současná situace i nadcházející hokejové mistrovství světa? Poslechněte si celý rozhovor.