Šéf českého hokeje Král na vojně podle záznamů v archivu donášel StB. Hájí se, že jen plnil rozkazy

Právník a prezident Českého hokeje Tomáš Král během povinné základní vojenské služby donášel Státní bezpečnosti na svého nadřízeného. Mimo svůj úkol pak také udal i jiného vojína. Deník Sport o tom informoval s odkazem na spis uložený v Archivu bezpečnostních složek. Král se hájí tím, že při práci na štábu jednotky musel spolupracovat s vojenskou kontrarozvědkou a že o evidenci v jejich svazcích nevěděl. Historik to ale odmítá. Praha 9:26 22. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident hokejového svazu Tomáš Král | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Tomáš Král k plnění povinné základní vojenské služby nastoupil v roce 1987 po absolvování právnické fakulty. Po přijímači pracoval ve štábu motostřelecké divize v Plzni. V té době ho podle spisu měla oslovit Státní bezpečnost a současný šéf hokeje se spoluprací souhlasil.

Soud uznal vinnými čtyři bývalé příslušníky StB. Šikanovali disidenty a nutili je k emigraci Číst článek

Jeho úkolem bylo donášet na svého nadřízeného. Podle spisu, který má registrační číslo 027185 a podle něhož měl krycí jméno Renáta, své úkoly aktivně plnil. Za necelý rok podle dokumentů proběhlo 22 konspiračních schůzek, na nichž Král informoval o soukromých záležitostech nadřízeného. Dostávala je vojenská kontrarozvědka, která patřila pod Státní bezpečnost.

Měl také předat ručně namalovaný plánek bytu svého nadřízeného a umožnit získání jeho klíčů, díky čemuž mohla StB nainstalovat v bytě odposlechy. Z vlastní vůle také podle spisu udal jiného vojína, který „udržoval kontakty do kapitalistických zemí“.

‚Podmínil si utajení‘

Král odmítá, že by někdo měl něco společného s civilní StB.

„Jako čerstvě vystudovaný právník se specializací na trestní právo jsem byl zařazen do skupiny, která vyšetřovala trestnou činnost týkající se ochrany státního tajemství a závažných obecných trestných činů v armádě. Spolupracovali jsme přitom s příslušníky vojenské kontrarozvědky a s tím souvisí i evidence v protokolech svazků vojenské kontrarozvědky, tehdejší III. správy SNB (Sboru národní bezpečnosti),“ napsal deníku Sport.

Král se bude znovu ucházet o post prezidenta Českého hokeje, protikandidáta zatím nemá Číst článek

S příslušníky III. správy byl podle svých slov v kontaktu pouze v době, kdy pracoval na štábu divize. Potom už s žádnou složkou Sboru národní bezpečnosti nespolupracoval, což podle něj dokazuje i archivace svazku.

„O evidenci ve svazcích VKR (vojenské kontrarozvědky) jsem v době základní vojenské služby ani později nevěděl, s odstupem doby ji ovšem vzhledem ke služebnímu zařazení v armádě považuji za logickou,“ doplnil.

Bývalý důstojník Mareček půjde na 5,5 roku do vězení. Jde o nejpřísnější udělený trest členovi StB Číst článek

Takový výklad ale odmítá historik, publicista a jeden ze zakladatelů Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek. Spis je podle něj evidentně pravý.

„Dochovaný spis jednoznačně říká, že jeho úkony nesouvisely se standardním plněním vojenské služby. Bylo to navíc. Nedělal to pro svého velitele, který mu byl přidělen, který ho úkoloval a on zadané věci plnil. Ve spise se nachází důkazy o tom, že Král si rizika svého chování uvědomoval. Podmínil si utajení, aby se o něm nedozvěděl nikdo v jeho okolí,“ řekl Blažek.

Samotný spis, který má deník k dispozici, byl označen jako „Přísně tajný“.