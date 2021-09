Král nechá o své budoucnosti rozhodnout výkonný výbor, informace o spolupráci s StB odmítá

Prezident Českého hokeje Tomáš Král nechá o své budoucnosti po kauze odhalení spolupráce s StB, o níž v minulém týdnu informoval deník Sport, rozhodnout ve středu výkonný výbor ČSLH. Král, jenž šéfuje tuzemskému hokeji od roku 2008, ho svolal s tím, že hlasování bude tajné a proběhne bez jeho účasti. Řekl to na dnešní mimořádné tiskové konferenci v Praze. Praha 14:03 27. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident hokejového svazu Tomáš Král | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: CNC / Profimedia

„Nejsem tu proto, abych se obhajoval nebo mlžil kolem faktu, že jsem byl jako voják u kontrarozvědky. Věc má pro mě dvě roviny. Jedna je soukromá, tedy to, jak jsem se k celé situaci tehdy postavil a vyhodnotil jí. Druhá je veřejná, kdy jako šéf českého hokeje nesu zodpovědnost za to, jak se chovám a jak vystupuji," uvedl tiskovou konferenci Tomáš Král.

„Proto jsem na středu mimořádně svolal výkonný výbor, kde kolegové budou řešit otázku důvěry ve mě a rozhodnou, zda budu v čele svazu dál působit, nebo nebudu,“ řekl Král a dodal, že hlasování proběhne tajně, aby každý mohl vybrat podle svého nejlepšího svědomí. „Pokud bys se měli rozhodnout, že nemám pokračovat, pochopím to.“

Podle deníku Sport byl Král v roce 1987 po nástupu na vojnu osloven Státní bezpečností, se kterou se dohodl na spolupráci. Deník se odkazuje na spis dostupný v Archivu bezpečnostních složek, ve kterém je Král veden pod krycím jménem Renáta. Vědomou spolupráci šéf českého hokeje popřel.

„Nikdy jsem se netajil s tím, že jsem byl s kontrarozvědkou ve styku. Nyní jsem veden jako udavač StB, ale to je velmi odlišná věc,“ řekl novinářům Král, který podle spisu měl donášet na svého nadřízeného, jehož jméno není veřejnosti známo.

Král říká, že s vojenskou kontrarozvědkou byl v kontaktu jako pracovník organizačně právního oddělení. „Po měsíci, co mě na vojně znali, se mě v kanceláři ptali, co si myslím o veliteli. Řekli mi, že mají podezření, že u něj může docházet k úniku přísně tajných informací. Zeptali se mě, jestli bych byl ochotný o tom sdělit své poznatky."

Král podle svých slov pochopil, že pokud nabídku odmítne, dostane se do problémů. Proto na ní kývnul. Tvrdí, že s nadřízeným měl výborný vztah a brzy ho s celou situací seznámil.

Odposlechy a schůzky

Za deset měsíců spolupráce mělo podle dokumentů proběhnout 22 schůzek v terénu, na nichž měl Král informovat o soukromých záležitostech nadřízeného. Měl také předat vlastnoručně nakreslený plánek bytu sledovaného objektu, prohledávat jeho oblečení a v jeho bytě pomoci nainstalovat odposlechy. Z vlastní vůle také podle spisu udal jiného vojína, který „udržoval kontakty do kapitalistických zemí“.

Se spisem se Král seznámil, zhruba 80 % podle něj není pravdivá. „Například že jsem si zvolil krycí jméno Renáta, doteď jsem nevěděl, že jsem pod nějakým krycím jménem vedený. Ke dvaadvaceti schůzkám v žádném případě nedošlo, pokud jsem se s někým mimo štáb divize potkal, tak maximálně ve třech až čtyřech případech," namítal Král.

„Naprosto odmítám, že bych se podílel na instalaci nějakých odposlechů. Poslední, koho by k tomu kontrarozvědka pověřila, bych byl já. Nepamatuji si, že bych nakreslil nákres něčího bytu, ale mohl jsem na to zapomenout. Situaci ohledně jistého vojína, který musel odejít ze štábu, protože měl kontakty na západě, mohu klidně popřít. Nevybavuji si nikoho takového, s kým bych přišel do styku," vyjádřil se Král ke konkrétním situacím ze spisu.