Nosek třemi body sestřelil Los Angeles, český útočník byl vyhlášen první hvězdou zápasu

Český hokejový útočník Tomáš Nosek pomohl Vegas gólem a dvěma asistencemi k výhře 6:2 na ledě Los Angeles a poprvé v sezoně zaznamenal tři kanadské body v jednom duelu. Pardubický odchovanec byl jako hlavní strůjce vysokého vítězství zvolen první hvězdou středečního zápasu. New York 8:54 15. dubna 2021

Nosek v 8. minutě otevřel skóre. Osmadvacetiletý centr si našel puk na útočné modré čáře, dojel s ním do pravého kruhu a přesnou střelou nad rameno brankáře Jonathana Quicka poslal Vegas do vedení.

Gól Tomáše Noska proti Los Angeles:

Před druhou brankou Nosek ve středním pásmu protečoval puk k Mattiasu Janmarkovi, ten našel Alexe Tucha a americký útočník překonal Quicka podruhé.

„Je paráda s ním hrát, přinesl do naší formace spoustu rychlosti a šikovnosti. Vypadá to, že jsme si docela sedli, a doufám, že to bude pokračovat i v dalších zápasech,“ pochvaloval si Nosek souhru s Janmarkem, který nastoupil do prvního duelu v dresu Vegas po příchodu z Chicaga.

Druhou asistenci zaznamenal Nosek ve třetí třetině, kdy po jeho vyhraném vhazování našel Tuch Alexe Pietrangela, který s pomocí teče jednoho z obránců překonal střídajícího Calvina Petersena v bráně domácích Kings.

Quick přenechal místo Petersenovi po kuriózní brance Maxe Paciorettyho v 16. minutě. Puk po vysokém Paciorettyho nahození skočil na hraně a americký brankář nedokázal zareagovat na jeho nečekanou změnu směru.

Brankář Golden Knights Marc-Andre Fleury si připsal 485. vítězství v kariéře a osamostatnil se od Eda Belfoura na čtvrtém místě historických tabulek. „Eddieho jsem vždycky rád sledoval a chovám k němu úctu, je to pro mě velká pocta překonat jeho zápis,“ řekl Fleury.

Hokejisté Vegas přehráli Los Angeles podruhé za sebou a vyhráli čtvrté utkání v řadě. S šedesáti body drží Golden Knights druhé místo v Západní divizi i celé NHL.

Výsledky NHL:

Montreal - Calgary 1:4, Ottawa - Winnipeg 2:3, St. Louis - Colorado 3:4, Minnesota - Arizona 5:2, San Jose - Anaheim 1:4, Los Angeles - Vegas 2:6.