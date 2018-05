Nosek po vydařeném zápasu proti Washingtonu: Dát gól ve finále Stanley Cupu se nestává každý den

Tomáš Nosek rozhodl svými dvěma trefami o vítězství Las Vegas v prvním finálovém zápase proti Washington Capitals 6:4. V rozhovoru pro Radiožurnál popisuje, že je především rád, že jeho trefa pomohla týmu Las Vegas k vítězství. Las Vegas 8:15 29. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Nosek (s číslem 92) rozhodl o vítězství Golden Knights v prvním finále NHL | Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Začal jste první zápas finále dvěma trefami, takže jste spokojený?

Důležitý je, že jsme vyhráli. Byl to hodně divoký zápas. Byli jsme trošku nervózní, taky jsme byli trošku nerozehraní, jsme ale rádi, že jsme to zvládli. Jsem rád, že to, že jsem dal gól, pomohlo týmu vyhrát zápas.

Zvládli jste se vrátit do zápasu jako už několikrát.

Samozřejmě, to je vždycky důležitý. Věděli jsme, že i když budeme prohrávat, tak musíme hrát pořád stejně naší hru a musím říct, že tentokrát jsme hráli dobrou první třetinu a naštěstí jsme to udrželi.

Jak důležité je pro vás vyhrát první finálový zápas?

Je to důležité pro psychiku i z toho pohledu, že začínáme doma a tím si udržet i výhodu domácího hřiště. Musíme vyhrávat doma, pak urvat vítězství u nich.

Když byste popsal svůj první gól, jak by to vypadalo?

Viděl jsem, že Theodore (Shea Theodore – hokejista Las Vegas, pozn. redakce) tam vybojoval puk a viděl jsem, že můj obránce jde na něj. Vím, že Theo má super nahrávku, tak jsem si ustoupil na zádní tyč. Krásná nahrávka a měl jsem pak volnou bránu.













A vaše pocity po tom gólu byly jaké?

Suprové. Hrajete finále Stanley Cupu, dáte gól, a to se nestává každý den. Pořád jsem ale věděl, že zbývá deset minut do konce, tak jsem se snažil uklidnit, a to musíte zůstat ve hře, nelétat v oblacích.

Potom jste ještě pojistil výhru trefou do prázdné brány. Jsou tu i vaši rodiče, myslíte si, že vám přinesli štěstí?

Když tu byli na Vánoce, tak jsem gól nedal. Dneska jsem dal dva, tak se jim to trochu vynahradilo. Myslím si, že dneska to bylo důležitější než zápasy o Vánocích. Jsem rád, že tady můžou být, když mě odmala podporovali. To, že mě můžou vidět hrát ve finále Stanley Cupu je určitě super.

Myslíte, že to byl zatím nejdůležitější gól vaší kariéry?

Zatím asi určitě. Moc finálových zápasů jsem moc nehrál. Loni v AHL jsme taky vyhráli finále, ale tohle je ještě o úroveň výš.