Budeme ho chtít využít hlavně na buly, vysvětluje trenér Rulík, co čeká od Plekance v pozici asistenta

V sobotu na státní svátek oznámil Plekanec konec kariéry, v neděli proběhla rychlá rozloučka na domácím zápase Kladna a hned v pondělí poskytl rozhovor Radiožurnálu Sport.

„Trenéřina by mě lákala, ale samozřejmě záleží v jaké roli. Být trenérem je časově strašně náročná věc, je to daleko časově náročnější než být hráčem, takže uvidíme, co čas přinese,“ řekl.

V tu chvíli Plekanec ještě nic neprozradil a nechtěl ani mluvit o konverzaci s trenérem reprezentace Radimem Rulíkem.

„My jsme ho už v létě oslovili, že bychom chtěli, jestli by nám nepomohl směrem k mistrovství světa. Věděli jsme, že je hráč, tak jsme to měli připravené na formu konzultanta. Bohužel pak ukončil kariéru a v ten moment jsme ho oslovili s tím, jestli by s námi nechtěl do spolupráce formou asistenta,“ popsal trenér národního týmu.

Bohaté zkušenosti

A tak se Rulík a spol. s Plekancem domluvili. Jeho role bude bude podle hlavního trenéra Rulíka jasná.

„Nejvíce budeme chtít využít jeho postřehy. Budeme ho chtít využít na bulích, protože to byl excelentní bulař a centrům může hodně pomoci k tomu, aby na bulích zvýšili svojí procentuální úspěšnost,“ popisuje Rulík.

Na vhazování Plekanec dlouhodobě dominoval jak v NHL, tak poté v extralize a samozřejmě v reprezentaci, za kterou nastoupil do jedenácti světových šampionátů.

„Zároveň taky hra v přesilovce, oslabení. Byl to hráč, který všechny tyhle situace zvládal na jakékoliv úrovni, ať to bylo v NHL, nebo nároďák. Jeho postřehy a hra, do toho ho nejvíce zapojíme,“ říká reprezentační trenér Radim Rulík.

S Plekancem může poprvé spolupracovat příští týden, kdy je na programu úvodní turnaj sezony - Karjala Cup.