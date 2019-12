K souboji legend v nedošlo. Jágr v utkání proti Kometě chyběl, tři body nahrál Plekanec

Vyprodaná brněnská DRFG arena se v neděli marně těšila na souboj hokejových legend Tomáše Plekance v dresu Komety a Jaromíra Jágra z Kladna. Hrajícího majitele Rytířů nepustilo pod Špilberk zranění třísel. Jeho spoluhráči prohráli 1:4. Brno 22:46 1. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání 24. kola hokejové extraligy mezi HC Kometa Brno - Rytíři Kladno v Brně. Zleva Tomáš Plekanec a střelec branky Ondřej Němec z Brna se radují z gólu | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Jsme rádi za tři body,“ pochvaloval si zisk Plekanec. Líto to bylo především divákům. Bylo to 199. vyprodané domácí utkání Kometa v nejvyšší soutěži a fanoušci těšili se na kladenskou ‚osmašedesátku‘.

„Mně to bylo celkem jedno, jestli Jarda bude hrát či ne. Když ale hraje, tak zápas má jiný náboj, lidi se na něj přijdou podívat,“ popisoval Plekanec. „Samozřejmě, že takový hráč chybí. V přesilovkách i se svými zkušenostmi a se svým jménem. Ale na druhou stranu Kladno hraje pořád stejně, jsou nepříjemní jako tým, styl se moc nezměnil.“

„Byl to těžký zápas, oni dobře bruslili a nepříjemně napadali,“ mluvil už Plekanec konkrétně o nedělním zápase a první třetinu z pohledu Brna označil za křeč.

„Ještě to není ono, měli jsme převahu, ale stále je to utrápenější,“ říkal a radost měl z toho, že výkon oproti jiným duelům měl stoupající tendenci. „Dřív to bývalo opačně.“

Brno si třemi body mohlo být jisté vlastně až pět minut před koncem, kdy Jan Hruška zlomil odpor houževnatého soupeře. „Měli jsme hodně přesilovek, oni už byli hodně unavení, drželi jsme puk, což je pro soupeře vždy těžší,“ vysvětloval Plekanec.

Podle něj nebylo znát, že vedle Jágra chyběl i Ladislav Zikmund, další člen první formace Kladna. „Na to jsme se nekoukali, máme svých starostí dost a díváme se na naše výkony, které chceme podávat každý zápas,“ zaměřil se Plekanec výhradně na Kometu. Ta v neděli opět udeřila z přesilovky a v početní výhodě šest na pět při signalizované vyloučení.

„Máme na to hráče, zkoušíme různé varianty, jsme rádi, že to funguje, ale taky se musíme soustředit na věci, které nám nejdou, to je náš cíl,“ zakončil Plekanec po posledním předvánočním zápase Komety doma. Teď ji čeká pět zápasů venku a před vlastním publikem nastoupí až 26. prosince proti Spartě.