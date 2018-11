‚Zatím se nepřikláním k ničemu.‘ Plekanec ještě nemá jasno, za jakým tým bude v Česku nastupovat

Tomáš Plekanec už trénuje v Čechách. Někdejší útočník Montrealu se v úterý večer vrátil do vlasti a ve středu dopoledne už trénoval s hokejisty prvoligového Kladna. Po hodině na ledě se ale necítil v ideální pohodě Kladno 14:36 14. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Plekanec na tréninku v Kladně | Foto: Petr Kadeřábek | Zdroj: Český rozhlas

„No nic moc. Ještě se do toho dostávám. Čtyři týdny jsem byl zraněný. Už je to ale lepší, už můžu jít do tréninku. Ještě to není takové, abych mohl dělat víc, než dělám. Snad za dva týdny bych mohl začít hrát,“ prozradil Tomáš Plekanec alespoň rámcově termín, kdy by se mohl představit v dresu jednoho z českých týmů.

Plekanec končí v Montrealu, klub ho umístí na listinu volných hráčů. Ve hře je návrat do Česka Číst článek

Ve kterém, to ale ještě sám neví. Přitom zájemců o služby ve své době jednoho z nejlepších centrů NHL je celá řada

„Zatím se nepřikláním k ničemu. Zatím jsem to nijak neřešil a tolik jsem nad tím nepřemýšlel, takže teď je to ve stádiu, že se připravuju a nabírám kondičku. Během té doby se rozhodnu. Budu mluvit s Jardou a dalšími,“ vysvětluje hokejista.

Na ledě se při tréninku potkal i s kamarádem Jaromírem Jágrem. Ale ani s majitelem kladenských Rytířů, ještě na téma působení v klubu, kde s kariérou začínal, nemluvil.

„Vůbec jsme se o tom nebavili. Ani slovo. Jenom jsem se ptal, jestli tady můžu trénovat, než se do toho dostanu. V průběhu si sedneme a něco vymyslíme,“ myslí si Plekanec.

Jenže právě spolupráce na ledě s Jaromírem Jágrem by mohla být pro Plekance lákavá, vždyť spolu hráli několikrát v reprezentaci nebo v kladenském dresu v době výluky NHL v roce 2012.

„Mě láká hlavně hrát zápasy. Čtyři týdny už jsem nehrál, takže se těším na led, do kabiny a na tu atmosféru. Když si ještě zahraju s Jardou, tak to bude taky super. Jarda ale tak ještě čtyři pět let bude hrát,“ usmívá se Tomáš Plekanec.

Ten ani po návratu do Čech nehodlá nic měnit na tom, že v reprezentačním dresu už vicemistr světa z roku 2006 a majitel dvou bronzů z let 2011 a 2012 nenastoupí.