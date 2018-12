Úplný opak oproti bránění v NHL. Plekanec za Kometu střílel i asistoval, vyhlásili ho hvězdou zápasu

Poprvé v životě nastoupil hokejista Tomáš Plekanec do utkání české extraligy v dresu jiného týmu než mateřského Kladna. Šestatřicetiletý účastník si při premiéře v brněnské Kometě připsal gól a asistenci, jeho tým ale podlehl pražské Spartě 3:4 po prodloužení. Kometa 8:52 7. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Plekanec v debatě s Martinem Eratem | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Tady i na Kladně jsem byl nervózní. Je to něco nového, že zase po dlouhé době hraju v Česku. Nevěděl jsem, co od toho čekat,“ řekl po premiérovém zápase Radiožurnálu útočník Komety Tomáš Plekanec.

V polovině zápasu brněnští fanoušci poprvé oslavovali Plekance jako střelce gólu. V tu chvíli zvyšoval na 3:1 pro Kometu. I když možná to tak úplně nebylo.

„Nemyslím, si, že jsem toho góla dal. Myslím, že si to tam srazil obránce. Byl jsem rád, že jsme odskočili, bohužel to nestačilo, abychom zápas dotáhli do vítězného konce,“ zalitoval.

Brňané totiž nakonec prohráli s pražskou Spartou 3:4 po prodloužení. Šestatřicetiletý Plekanec se v novém týmu uvedl gólem a asistencí, za což získal cenu pro nejlepšího hráče utkání.

„Ohromně jsem si to užíval. Po dvou třech letech, co jsem hrál v NHL hodně defenzivní roli, je tohle úplný opak. Jen doufám, že budeme vyhrávat a budeme mít větší radost po zápasech,“ věří.

Při své premiéře nastoupil Plekanec do jednoho útoku s dalším navrátilcem do sestavy Komety – Martinem Eratem. „Jsou to speciální hráči a mluvili jsme o nich, dělají z Komety jiný tým, než byla dosud. Nakonec jsme si proti nim vedli docela dobře. V první třetině jsme se na ně spíš dívali, ale o druhé jsme je hlídali lépe,“ pochválil svůj tým po utkání trenér Sparty Uwe Krupp.

Premiérové utkání v Brně má Tomáš Plekanec za sebou, o premiérovou výhru se pokusí v neděli na ledě Zlína.