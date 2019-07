Hokejista Plekanec dal přednost Brnu před Kladnem. ‚V Kometě je šance hrát o titul,‘ vysvětlil

Hokejový útočník Tomáš Plekanec bude v extralize oblékat dres Brna. Šestatřicetiletý hráč, který v minulé sezoně výrazně pomohl mateřskému Kladnu k postupu do nejvyšší soutěže, podepsal s Kometou roční smlouvu. Klub o tom informoval na webu. Brno 10:34 22. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový útočník Tomáš Plekanec v dresu kladenských Rytířů | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„V první řadě rozhodl zájem Brna a zájem Komety. V loňské sezoně jsem zde strávil měsíc, věděl jsem tedy, do čeho jdu, jak organizace funguje, jaká je kabina,“ uvedl Plekanec, který za Brno po svém loňském návratu z NHL odehrál 16 utkání.

Kladno slavilo postup přímo na ledě ‚Podcenili nás a pak už bylo pozdě,‘ prohlásil Jágr Číst článek

Na závěr ročníku se ale vrátil zpět do Kladna a pomohl Rytířům k návratu mezi elitu. Teď ale dal přednost brněnské nabídce.

„V Kometě je velká šance hrát o titul, zároveň je zde několik mladých hráčů, kteří jsou kvalitní, rád je budu sledovat a rád bych jim pomohl během sezony v jejich hokejovém růstu,“ uvedl Plekanec.

Příchod hráče, který má na svém kontě přes tisíc zápasů v NHL, uvítal i majitel Komety Libor Zábranský. „Věděl, do čeho jde, už tady byl s námi v uplynulé sezoně. Jen je škoda, že s námi nemohl absolvovat play-off, ale to už je pryč a nedá se s tím nic dělat. Je to kvalitní centr a díky jeho obrovským zkušenostem a bohaté kariéře nás posouvá jako tým zase o kus výš,“ uvedl Zábranský, který po minulém ročníku opustil střídačku a tým již nepovede jako hlavní kouč.

Plekanec se do přípravy Komety oficiálně zapojil v pondělí, kdy tým začal trénovat na ledě. Doposud se připravoval sám, ale byl i v kontaktu s kondičním trenérem Brna Milošem Pecou.

Pět let čekání je u konce. Podívejte se, jak hokejové Kladno slavilo a co postupu předcházelo Číst článek

„Příprava probíhala jako vždy. Mám svého kondičního trenéra a tréninkové plány, kterých se několik let držím. Moc věcí oproti minulým letům se tedy neměnilo, jen jelikož začíná extraliga dříve než NHL, musel jsem lehce upravit harmonogram,“ uvedl Plekanec.

Skutečnost, že si extraligu v brněnském dresu v minulém ročníku vyzkoušel, považuje za velké plus. „Říkal jsem to tak už loni. Chtěl jsem hrát v extralize, abych si po delší době soutěž vyzkoušel. Moje první myšlenka však byla pomoct Kladnu vrátit se do extraligy a zároveň zůstat v extralize, protože jsem věděl, že tuhle soutěž chci hrát další sezonu, ať už to bude na Kladně anebo kdekoliv jinde,“ řekl Plekanec.

Nyní jej navíc budou čekat i prestižní zápasy proti mateřskému klubu. „Na Kladně jsem vyrostl, je to můj domov. Bude zajímavé hrát první zápas na Kladně a přijet tam jako soupeř. Uvidíme, jak se vše vyvine. Cíl dostat Kladno zpět do extraligy jsme s klukama splnili. Teď jsem si dal další cíl v jednom z nejlepších klubů u nás,“ dodal Plekanec.