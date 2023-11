Komplexní hráč a nenápadný, ale vynikající střelec, říká Procházka o končícím Plekancovi

Poslední říjnový den slaví 41. narozeniny Tomáš Plekanec. V sobotu ale rozesmutnil hodně hokejových příznivců, protože oznámil konec profesionální kariéry. O jeho konci, ale i dovednostech a parádách, kterými bavil hokejové fanoušky, byla řeč v Čisté hře Martina Procházky. Jak moc ovlivní úmrtí hokejisty Johnsona debatu o zavedení nákrčníků u všech hráčů? Na to hledal odpoveď i člen sportovní redakce Petr Tomášek. Kladno 16:06 1. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Kladna Tomáš Plekanec se chystá na další extraligovou sezonu v dresu Rytířů Kladno | Foto: Luděk Ovesný | Zdroj: MAFRA / Profimedia

V sobotu ukončil profesionální kariéru výborný hokejista Tomáš Plekanec. Martine, jak na tebe působí po lidské stránce?

Trochu hajzlík na ledě, ale mimo něj naprosto „vysekaný“. Když někde podával rozhovory, tak se snažil působit seriózně. Nikdy si z nikoho nijak extrémně nedělal srandu, ale když jsem ho párkrát potkal ve společnosti, tak se také dokáže odvázat. Všichni, kteří ho dobře znají, mohou potvrdit, že je velice vysekaný člověk.

Co se ti z pohledu hokeje vybaví jako první, když se řekne Tomáš Plekanec?

Komplexně jeho hra. Měl fantastická vhazování, v NHL při oslabeních chodil třeba jen na ně a pak odjížděl na střídačku, to pak přenesl i sem do extraligy. Byl i nenápadným vynikajícím střelcem, i když v poslední době byl spíš asistentem u gólů Adama Kubíka na Kladně. Samozřejmě byl také výborným bruslařem. Měl těžiště dole a skvěle se vypracoval, navíc si dokázal dobře pokrýt kotouč. Také v určitých situacích dokázal soupeře správně pozlobit, někde lehce seknout a jednoznačně šlo o komplexního hráče. I proto dosáhl tolika úspěchů.

Plekanec navíc nikdy neměl problémy s fyzičkou..

Oproti Jardovi Jágrovi, který chodil trénovat večer a v noci, tak Tomáš Plekanec byl hráčem, který byl jako jeden z prvních v kabině ráno, mohl být před srazem klidně už o hodinu dřív na stadionu.

V Montrealu, kde strávil převážnou část kariéry v NHL, asi Plekancovi dres nevyvěsí, ale na Kladně už jeho dres visí. Není to divné, když ještě hokejový útočník hrál?

Asi to souvisí s rekonstrukcí stadionu. Když už tam dávali novou střechu, tak si asi řekli, že tam dají i pár dresů hráčů rovnou. Je tam vlastně i Jarda Jágr, který také ještě může hrát.

Co si myslíš, že bude Plekanec dělat nyní po skončení profesionální kariéry?

Vidím ho, že by se mohl najít někde v individuálních trénincích. Mohl by předávat zkušenosti a dovednosti nejen z vhazování, a nemusel by každý den trávit čas na stadionu. Může se věnovat skupinám od mladšího dorostu až po A-tým.

Dotaz posluchače Jana Chovančíka: Jak si dokáže Jaromír Jágr poradit s absencí Tomáše Plekance? Bude spoléhat na současný kádr, nebo se bude snažit mužstvo posílit?

Juniorka Kladna nehraje ani nejvyšší soutěž, takže tam moc sáhnout nemůže. Kladno má určitou spolupráci se Slavií v Chance lize, ale nevím, zda je tam nějaká možnost. Na druhou stranu Kladnu se povedlo získat Radka Smoleňáka, který by mohl Plekance nahradit v jeho roli.

Z obránce útočníkem

Sedmnáctiletý obránce Tomáš Galvas v pátečním zápase Liberce proti Mladé Boleslavi naskočil i v útoku. Myslíš si, že to bylo tím, že Bílí Tygři měli nouzi a trenér Filip Pešán proto ukázal na nejmladšího hráče?

Myslím si, že to tak nebylo. Měl jsem možnost vidět pár jeho zápasů a líbilo se mi, jak už jako mladý obránce na té modré čáře hrál velmi aktivně dopředu. Vůbec se nezbavoval puku, byl schopen zajet za bránu, tam si vyměnit pozici s útočníkem. Je to obránce, který umí útočit a to samozřejmě ví i trenér Pešán, který ho do útoku zařadil.

V současném hokeji chodí na přesilovku například čtyři útočníci a jeden obránce. Jak moc musí být obránce připraven na útočení?

Trend je takový, že musí celá pětka útočit, ale také bránit. Zavedli to Švédové a Finové, kde nikdo nepozná, zda jsou to obránci nebo útočníci. Musí se to trénovat a hráči jsou k tomu vedeni. Dřív to bylo tak, že když hráč nebyl tak dobrý bruslař, tak hrál obránce. Měli k tomu parametry a váhu, takže zase byli schopni soupeře odtlačit. Nedovedu si třeba představit, že by Ruda Suchánek hrál v útoku.

V jakém věku je vhodné mladé hráče dělit na obránce a útočníky?

Když jsem začínal hrát já, tak jsem se ocitl v útoku a prostě jsem byl útočník. Nikdo nic neřešil. Nyní třeba ve Finsku hrají všichni na všech postech, kromě brankáře, do patnácti let. Díky tomu jsou pak všeobecně zdatní na všech pozicích a situacích. Nevím, odkdy to rozdělovat, asi v dorostu už by mělo být jasně dané, co hokejista bude hrát. V kategoriích 5-8 se to může ještě protáčet, když to trenéři zvládnou. Hodně do toho mluví i rodiče, takže tam je to tvárné. Od dorostu už by to mělo být přesně dané.

Hokejová tragédie

Na následky vážného zranění ze sobotního zápasu britského ligového poháru mezi Nottinghamem Panthers a Sheffieldem Steelers v nemocnici zemřel devětadvacetiletý americký útočník Adam Johnson. Brusle soupeře mu rozřízla hrdlo. Byla to nešťastná nehoda a jak moc do toho byl zainteresován hráč soupeře Matt Petgrave?

Viděl jsem díky Petrovi Tomáškovi video a mně to úplně jako nešťastná nehoda nepřišlo. Kotouč tam vůbec nebyl, tak nevím, zda bylo potřeba takový zákrok dělat. Když jsem si to pustil zpomaleně, tak ten výkop nohou Petgraveho byl nesmyslný. Bylo to trochu kung-fu. Je to hrozné.

Zákrok má fatální následky, a dokonce to vyšetřuje policie...

(Na dotaz odpovídá sportovní redaktor Petr Tomášek pozn.red.): Ano, protože došlo k úmrtí. Britská policie to musí vyšetřovat. Zápas sledovalo osm tisíc diváků, takže osm tisíc svědků. Jednoznačně Petgrave chtěl Johnsona faulovat, ale určitě ho nechtěl říznout. Chtěl udělat takového Supermana, udělat závoru a kopnout ho do prsou, ale bohužel Johnson byl právě v kličce a tak tragicky to dopadlo. Je to velké téma pro média, protože Petgrave je hráč tmavé pleti... Nebezpečných zákroků a vážných zranění ale přibývá...

Řeší se to, zda by měl být chránič krku povinný pro juniory i dospělé hráče. Co si o tom myslíš?

U mládeže je to jasně dané, ale od 18 let už to nikdo nemůže přikázat. Z dob mé kariéry si vybavuji, že někteří Švédové měli takový rolák a bylo to vyztužené až k ohryzku. Těch zranění, kdy se hráči srazí a nůž vyjede, se během kariéry stane hodně.

Martine, jakou máš největší jizvu z hokeje?

Měl jsem štěstí, nikdy nic extra velkého jsem nezažil. Jen jednou při rozbruslení ve Vítkovicích mi obránce vložil hokejku do nahrávky a já měl dva stehy na uchu. Alois Hadamczik v té době hrozně vynadal obránci, proč tam tu hokejku strká. Jel jsem na šití a bylo to jediné, co jsem během kariéry měl.

Využíval Tomáš Plekanec na Kladně speciální stroj na puky? Co je největším problémem mládežnického hokeje v České republice? Jak si během kariéry Martin Procházka poradil se situací, kdy musel nastoupit na pozici obránce?