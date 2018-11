‚Jsem nezaměstnaný, nemůžou mi nic říct.‘ Plekanec trénuje na Kladně, z nabídek si vybere do týdne

Hokejista Tomáš Plekanec už brzy definitivně vymění stadiony NHL za ty domácí. Dlouholetý kapitán reprezentace a taky kanadského Montrealu by za prvoligové Kladno mohl nastoupit první prosincový víkend. Zároveň 36letý útočník plánuje hrát i extraligu, kde si vybírá mezi čtyřmi kluby. Kladno 16:05 20. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Plekanec aktuálně trénuje na Kladně (ilustrační foto) | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Na tribuně kladenského stadionu se k němu hlásí plachta s nápisem "Vítej, Tome" a pod ní na ledové ploše trénuje místní odchovanec zatím hlavně střelbu. Do náročnější přípravy se Tomáš Plekanec kvůli bolavým zádům nepouští.

Plekanec míří do mateřského Kladna. Jedná také se čtyřmi týmy z extraligy Číst článek

„Není to ono, ještě nemůžu moc bruslit. Myslím, že 10 dní bude tak akorát, abych se cítil opravdu dobře. Jsem nezaměstnaný, takže mi nikdo mi nemůže nic říct,“ řekl Radiožurnálu Tomáš Plekanec.

Už za několik dní ale bude mít na Kladně vicemistr světa z roku 2006 vedle tréninkových podmínek i smlouvu.

„Těším se, vyrostl jsem tady, takže je to návrat domů. Doufám, že přijde plný stadion, bude dobrá atmosféra a zvedneme se zpátky do extraligy, pokud tady budu. A pokud ne, tak snad pomůžu aspoň v pár zápasech,“ věří.

Sparta, Plzeň, Boleslav, nebo Brno?

Do zápasů totiž šikovný centr chce nastupovat i o úroveň výše. V extralize jedná se čtyřmi kluby: Spartou, Plzní, Mladou Boleslaví a Brnem. Zájemců bylo přitom ještě víc.

„Všude je to kousek, takže velké cestování mě nečeká. V Třinci a Vítkovicích byl zájem, ale z rodinného hlediska jsem to musel odsunout, přiznává.

„Jednám asi se čtyřmi týmy. Řekli jsme si představy do konce sezony, do neděle nebo pondělí to nechám uzrát a rozhodnu se, abych mohl v klidu dotrénovat a začít hrát,“ říká Tomáš Plekanec.

Nejlépe by se mi prý hrálo znovu s Jaromírem Jágrem. Bývalým reprezentačním spoluhráčem, soupeřem v NHL a v posledních dnech osamělým tréninkovým sousedem z druhé poloviny ledové plochy.

Rytíři Kladno

@RytiriKladno Tomáš Plekanec je momentálně na českém hokejovém trhu nejžádanějším zbožím! Kam nasměřuje svoje další kroky zatím neví, o tom, že první zápasy odehraje za #Kladynko už je ale rozhodnutý. 👏👏💙 bit.ly/20-11-18_Tomas… 1 7