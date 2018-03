Tomáš Plekanec vyměnil jeden kanadský klub v NHL za druhý. V Torontu ho čeká play-off

Poprvé v kariéře změnil v NHL klub, ale hokejová atmosféra se mu zase tolik nezměnila. Tomáš Plekanec už je skoro dva týdny novým hráčem Toronta a zvyká si, že už přes hlavu nepřetahuje dres Montrealu. V této sezoně si ale hokejově polepšil a s novým týmem vyhlíží play-off. Toronto, Praha 15:34 11. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Plekanec v dresu Toronta (zcela vpravo) | Zdroj: ČTK

„Že to je zrovna Toronto, myslím, že v dnešní době to tak prostě bývá, že už se na rivalitu úplně nehraje jako dřív. Tak to prostě je, já jsem rád. Budeme hrát v play-off s Torontem, takže to bude zajímavý,“ říkal Tomáš Plekanec pro českou verzi webových stránek NHL.com.

Možná ta rivalita, o které mluvil, už není taková, jako třeba v 80. letech, ale rozhodně si v Torontu nebude stěžovat na nezájem třeba ze strany médií.

Sice jako Kladeňák nemusí Plekance chodit pro radu daleko, v Torontu hráli třeba Tomáš Kaberle nebo Jiří Tlustý. Jen pro představu takhle to bylo v 80. letech. Píše o tom bývalý hráč Toronta Miroslav Fryčer ve své knize Můj divoký hokejový život.

„K životu hokejisty Maple Leafs neodmyslitelně patří i neustálý dohled médií. V Torontu vycházejí čtyři deníky, k tomu si připočtěte rádia a televize. Na naše tréninky chodilo víc novinářů než na zápasy,“ popisuje v knize Fryčer.

Není se čemu divit, že to tak fungovalo ve městě, kde se celosezonní permanentky dědí v rámci rodiny. Atmosféra ale zase není tak bouřlivá a to platilo už dřív, vzpomíná Fryčer.

„Ano, bývalo vyprodáno. Při gólech, nebo bitkách všichni vzrušeně postávali, ale v Mapel Leafs Garden nebyl hukot jako v Kotasu, v Litvínově, Košicích, nebo jakémkoliv jiném stadionu v Československu. Panovala tam jiná hokejová kultura, na utkání chodil odlišný typ lidí,“ vysvětluje Fryčer.

Puk teď po ledě honí i Plekanec, který kromě změny dresu vyměnil i číslo. Teď jezdí po ledě stadionů NHL s devatenáctkou. A na rozdíl od bývalého působiště v Montrealu může vyhlížet play-off. Toronto sice od jeho příchodu čtyřikrát v řadě prohrálo, ale i tak se drží na třetím místě východní konference.

„Bylo by to hezké odehrát všechno v Montrealu, ale ta situace je taková, jaká je. Já jsem s tím nemohl nic dělat, a jak říkám, těším se a bude to pro mě nová výzva. Určitě to bude zajímavá štace. Doufám, že se nám povede nějaký úspěch v play-off,“ doufá Plekanec, už několik dní hokejista Toronta.