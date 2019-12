Hrál v NHL, ve Finsku získal mistrovský titul. Teď hokejista Plíhal nastupuje za druholigový Jablonec

V NHL odehrál téměř 90 zápasů, z titulu se radoval ve Finsku, s třineckými Oceláři vybojoval extraligové stříbro. Nejen to stihl ve své hokejové kariéře útočník Tomáš Plíhal. Jenže v šestatřiceti letech rodák z Frýdlantu svět velkého hokeje opustil. Po posledním angažmá ve Znojmě totiž kývl na nabídku druholigového Jablonce nad Nisou. Jablonec nad Nisou 16:15 28. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový útočník Tomáš Plíhal | Zdroj: archiv Tomáše Plíhala

„Je to dobrý čas na to si zahrát pro radost. Loni jsem v lednu také odešel do Německa, a kdyby mi taková nabídka přišla znovu, tak jdu,“ řekl Tomáš Plíhal směrem ke svému současnému angažmá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejista Tomáš Plíhal prošel i NHL, teď hraje za druholigový Jablonec. Více v příspěvku Pavla Petra

Jako junior oblékal dres libereckých Bílých Tygrů. V osmnácti letech vsadil vše na jedinou kartu. Lákal ho hokej za oceánem.

„Sednul jsem na letadlo a odletěl jsem. Nebylo to jednoduché, ale zvládnul jsem to, rozhodně bych nic neměnil,“ popsal Radiožurnálu.

Promarněná šance

V zámoří si zahrál nejprve nižší soutěže. Žil si ale svůj sen o NHL a ten si splnil. Tři roky hájil barvy Žraloků ze San Jose a přiblížil se hranici 90 odehraných zápasů. Jenže tu už nepřekonal. Sám si s odstupem času uvědomuje, kde byla chyba.

„Stoprocentně ve mně. Tu šanci jsem dostal, ale promarnil jsem ji svojí hloupostí,“ přiznal Plíhal. San Jose považoval přitom za ideální místo pro hokej, Ameriku pak za dokonalou školu. Jak sportovní, tak životní.

„Dá to člověku hodně. Když člověk vidí, jak v zámoří mladí kluci trénují. To je něco neskutečného, jak tam junioři dřou, jsou pak připravení hned pro dospělý hokej. To u nás není,“ řekl šestatřicetiletý útočník.

Ze Spojených států se vydal na sever Evropy. Ve Finsku hrál nejprve v Turku, se kterým dokonce získal mistrovský titul, a objevil se i v Oulu nebo Tampere. Do Čech se vrátil v sezoně 2014/2015 a s Třincem se radoval z extraligového stříbra. Poté si vyzkoušel EBEL ligu ve Znojmě.

‚Úroveň jde nahoru‘

V druholigovém Jablonci se chce Plíhal hokejem hlavně bavit. Nic jiného od angažmá ve třetí nejvyšší soutěži nečeká.

„Ale není to tak, že si přijdu jednou týdně zatrénovat, to by mě semleli hned. Druhá liga šla všeobecně nahoru, už to není, že si kluci přijdou zahrát po práci. Teď už se hraje na vyšším levelu, chce se vyhrát,“ popsal.

Podobný krok ostatně zvolily i další někdejší extraligové opory. Například Jiří Vašíček, Petr Sýkora, Tomáš Rolinek, Jaroslav Bednář nebo Jan Hlaváč. Mladým hráčům dává jejich přítomnost motivaci a je pro ně obrovskou školou.

„Po uzavření soutěže je šance ohrát mladé kluky. Nikam se nepadá, tak je to pro ně dobré. Přesto nechceme skončit poslední, chceme hrát play-off,“ dodal Tomáš Plíhal ke své zatím poslední hokejové štaci.