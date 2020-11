‚Zjistil jsem, že už to nejde.‘ Kapitán hokejových mistrů světa Rolinek ukončil kariéru

„Můj zdravotní stav je dobrý, nekončím proto, že jsem byl na operaci. Noha je ve stoprocentním stavu. Velký podíl na tom má současná covidová situace. Zjistil jsem, že nyní nejsem schopen připravit se tak, abych mohl hrát. Tělo mi prostě vypovědělo službu,“ řekl dnes Rolinek na mimořádné online tiskové konferenci.

Rodák ze Žďáru nad Sázavou v létě absolvoval operaci kyčle, po které už je zdravotně v pořádku. Poté, co byla v Česku uzavřena krytá sportoviště a hokejisté se nemohli připravovat na ledě, Rolinek nenašel dostatek motivace, aby se vrátil do potřebné kondice.

„Tři týdny mi trvalo, než jsem se s tím sžil. Zkoušel jsem se přemoct. Nechci říct, že to bylo vyhoření, ale viděl jsem, že na to nemám. Mohl jsem se v sobotu vrátit na led, ale zjistil jsem, že to nejde,“ uvedl Rolinek, jenž se v minulé sezoně výrazně zasloužil o udržení Dynama v nevyšší soutěži.

Kapitán dosud posledního zlatého týmu z MS 2010 dnes ve čtyřiceti letech ukončil svou skvělou kariéru! Děkujeme za vše, Tomáši! #narodnitym pic.twitter.com/EMPCeYKlxc — Hokejový nároďák (@narodnitym) November 4, 2020