Šatnu mají v Chicagu jen pár metrů od sebe, přesto se Satoranský, Kubalík a Kämpf vůbec neznají

Fanoušci v Chicagu si v posledních dnech opravdu nemohli stěžovat na malou porci sportovních zápasů. Basketbal se pravidelně střídal v United Centru s hokejem. A vidět bývají i Češi. V prvním případě Tomáš Satoranský, ve druhém dvojice útočníků David Kämpf a Dominik Kubalík. Možná vás ale překvapí, že navzájem se vůbec neznají a nikdy se nepotkali. od zpravodaje z místa Chicago 12:13 23. listopadu 2019

„Je to určitě škoda, ale ještě jsme se tu vyloženě nikdy nepotkali. Nepotkáváme se s nimi, přijde mi, že se pořád míjíme. Zrovna jsem ale koukal na televizi, jak hrál, ale naživo jsem ho ještě neviděl,“ říká pro Radiožurnál o Satoranském hokejový útočník David Kämpf.

Šatny obou týmů, na stejné chodbě United Centra, dělí přitom jen několik desítek metrů. Přesto na nejlepšího českého basketbalistu současnosti oba čeští hokejisté ještě nenarazili.

Další z útočníků Chicaga Dominik Kubalík se už na zápas NBA chystá. Nechce si nechat takovou možnost ujít.

„Na basket jdeme s přítelkyní příští týden. Jdeme se podívat, protože je to pro mě něco úplně jiného. Všichni říkají, že je to neskutečná show, takže se na to těším a chci se podívat. Také chci být jednou divák a sledovat to z trochu jiného pohledu,“ říká Kubalík.

Navíc by rád jediného Čecha hrajícího zámořskou soutěž osobně poznal. Zatím na něj nemá ani telefonní číslo. „Rád bych se s ním seznámil, protože je to přeci jen velká hvězda. Vím, že se v poslední době basketbalovému Chicagu také moc nedařilo, takže věřím, že je pozvedne.“

Capitals přinesl Satoranský štěstí

Ani Satoranský po svém příchodu z Washingtonu zatím nenašel čas usednout do hlediště při zápase kanadsko-americké NHL.

„Je to docela náročné, moc jsem se nevídal ani s hokejisty Capitals, protože se náš program střídá. Když hrajeme venku, tak oni hrají domácí zápasy. Prostor pro setkání proto moc není. Na hokej se určitě přijdu podívat rád, ale teď je to dost hektické. Až si najdu čas, tak se s nimi určitě chci spojit a aspoň trochu je poznat.“

Hokej ho navíc baví. S tatínkem v Praze pravidelně chodil na zápasy. „Chodil jsem na Slavii, protože měl táta v O2 areně klubová místa. Abych se ale přiznal, tak jsem tolik nechodil, zrovna hokej si ale užiju naživo mnohem více než fotbal. Mistrovství světa a takovéto akce si určitě nenechám ujít,“ říká Satoranský.

Třeba už brzy si jeho sympatie získají Češi působící právě v hokejovém Chicagu. Mimochodem, Dominik Kubalík a David Kämpf by se určitě nezlobili, kdyby jim fandil tak, jako českým hráčům v předchozím působišti.

„Nesleduju to jako nějaký horlivý fanoušek, ale určitě budu kluky podporovat, jako jsem to dělal v Capitals. Snad jim přinesu štěstí jako klukům z Capitals, kteří vyhráli Stanley Cup,“ dodal Satoranský o propojení hokeje a basketbalu v zámoří.