‚Jsem zase na startovní čáře.‘ Gólman Suchánek má za sebou dvě operace, chce ale bojovat o NHL

Před loňskou sezonou podepsal brankář Tomáš Suchánek jako nedraftovaný hráč nováčkovský kontrakt s týmem NHL z Anaheimu. Místo boje o místo v nejlepší hokejové lize světa po boku kamaráda Lukáše Dostála ale celý ročník vynechal kvůli zranění kolene. Nyní už je zpět v plné zátěži a připravuje se na ledě s prvoligovým týmem Zubrů ve svém rodném Přerově. Přerov 17:58 1. srpna 2025

„Lepší se to. Na tréninku se cítím super, už i trochu vypadám jako gólman. Jak jsem přišel do více tréninků na ledě, tak se to trochu zhoršilo, ale myslím, že to jde dobrým směrem a na sezonu to bude v pohodě,“ říká brankář Tomáš Suchánek, který si loni v létě poranil přední zkřížený vaz v koleni a musel podstoupit dvě operace, jednu v Coloradu a jednu v Anaheimu.

„Vše, co mohlo jít s mojí nohou špatně, tak šlo špatně. Hned po operaci jsem druhý týden chytl infekci, byl jsem dva týdny na nějakých drogách. Pak jsem měl v lednu druhou operaci, museli mi tu nohu čistit, svaly mi na noze špatně fungovaly a nebyl jsem schopný s nimi pracovat,“ vypráví majitel stříbra z mistrovství světa dvacetiletých z roku 2023, který kvůli zmíněnému zranění vynechal celý uplynulý ročník.

„Byl to prakticky můj cíl pro minulou sezonu, jak dominovat v AHL a říct si o pár zápasů v NHL a teď se prakticky nacházím zase na startovní čáře. Pro mě je cíl udělat farmu, být tam jedním z nejlepších gólmanů v lize, zkusit si pomalu říkat o šanci. Rok hokejového života je skoro jako pět, šest let života normálně, takže mi to kariéru pozastavilo. Vím to a je jen na mně, jak se s tím porvu,“ má jasno mladý gólman.

Po roce se situace v brankovišti Anaheimu změnila. Lukáš Dostál vybojoval novou lukrativní smlouvu, jako parťáka k sobě dostal Petra Mrázka. A československou kolonii mezi tyčemi doplňuje slovenský trenér brankářů Peter Budaj.

„Se nebudeme ani cítit, že jsme na tréninkovém kempu v Americe, ale že jsme skoro jako v Česku. Parta je tady československá a myslím, že je to super. S Lukášem jsem prakticky v denním kontaktu, že si voláme obden a máme tam i Petra Mrázka, tak to je paráda. Myslím, že to s klukama bude na kempu super a že si to užijeme,“ těší Suchánka.

Nastupující mládí

Do budoucna ale Suchánek ví, že své kamarády bude chtít o pozici v brance připravit.

„Člověk jim pak v budoucnu chce sebrat práci, ale v mé pozici to je o tom brát si z nich inspiraci, to nejlepší, protože už se tam dokázali probojovat a udržet se tam. V budoucnu na ně budu chtít tlačit zezadu a postupně jim tu práci brát,“ usmívá se český brankář.

Trojlístek mistrů světa v kádru Kačerů z Anaheimu pak doplňuje kapitán týmu a řízný bek Radko Gudas. „Já jsem se ho zpočátku trochu bál, protože vypadá jako člověk, kterého by se měli lidi bát, ale Gudy je super člověk. Co týden nás bral domů na večeře, dělal nám steaky a staral se o nás. Nemohu na něj říct špatné slovo, je to super kapitán a vůdce,“ říká brankář Tomáš Suchánek, který se v rodném Přerově bude připravovat do poloviny srpna před odletem zpět do Kalifornie.