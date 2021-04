Další český brankář v NHL. Vomáčka chce jít v Nashvillu ve stopách legendárního Rinneho

Talentovanému brankáři bylo sedmnáct let, když dorostu Hradce Králové vychytal druhý extraligový titul. V tu chvíli se rozhodl - sbalil si výstroj a odešel hrát i studovat na americkou univerzitu do Connecticutu.

„Už tenkrát bylo jasné, že Hradec pro něj bude jen přestupní stanice, že má daleko na víc. Potvrzoval to každý rok. Že odešel do Ameriky, to mě vůbec nepřekvapilo,“ vzpomínal pro Radiožurnál Vomáčkův tehdejší trenér Filip Luňák. Mladý gólman chtěl být víc na očích před blížícím se draftem NHL.

„Určitě mi hodně chyběla rodina, to je jasné, bylo mi sedmnáct. Jazyk jsem také moc neuměl. Ale měl jsem štěstí na tým a nějak jsem se s tím popral,“ popsal své začátky v zámoří Vomáčka.

A hned další rok se dočkal i v draftu, v pátém kole si ho vybrali Nashville Predators. Už během ceremoniálu si vysloužil jedno prvenství, které se uděluje posledních deset let - tvářil se tak zvláštně, že jeho fotka byla vyhlášená jako nejdivnější celého draftu.

„Měl jsem hroznou radost, i když to na té fotce tak nevypadá. Už je to dlouho, snažím se na to moc nemyslet,“ podotkl Vomáčka s úsměvem.

Teď myslí hlavně na univerzitní studium komunikace a na hokej. Angličtinu už při rozhovorech s novináři ovládá a v brankovišti neměl ve svém univerzitním týmu konkurenci. Odchytal všechny zápasy uplynulé sezony.

Minulý týden tak přišla odměna. S Nashvillem podepsal dvouletou smlouvu a bude tak působit v týmu, za který chytá slavný Fin Pekka Rinne.

„Oba chytají hodně podobným stylem a bylo by pěkné, kdyby navázal na práci legendárního Rinneho,“ přemítá Luňák. Vomáčka ale ví, že je před ním ještě hodně práce.

„Šance je vždycky. Když přijde, tak budu ready ji chytnout za pačesy a už nikdy ji nepustit. Jsem šťastný, že se to povedlo, ale teď se chci hlavně připravit na suchu a být připravený na předsezonní kempy,“ dodal rodák z Trutnova.