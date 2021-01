Další velká posila pro Pardubice. Do konce sezony přichází reprezentační útočník Tomáš Zohorna

Hokejové Pardubice posílí útočník Tomáš Zohorna, jenž předčasně ukončil své působení v týmu KHL Amur Chabarovsk. Dynamu by měl pomoci v play-off a v týmu působit minimálně do konce letošní sezony, uvedl klub na svém webu. Třiatřicetiletý rodák z Havlíčkova Brodu se do Pardubic vrací po šesti sezonách v Rusku, kde hrál za Chabarovsk, jehož byl dokonce kapitánem.

Pardubice 9:51 30. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít