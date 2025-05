Toronto přestřílelo na úvod semifinále Východní konference NHL obhájce titulu z Floridy

Hokejisté Toronta vstoupili vítězně do druhého kola vyřazovacích bojů NHL, obhájce Stanley Cupu z Floridy porazili 5:4. Dvakrát skóroval a tři kanadské body si připsal William Nylander. Utkání nedochytal první gólman kanadského celku Anthony Stolarz, který se v 31. minutě nedlouho poté, co ho zasáhl rukou do hlavy Sam Bennett, odebral do kabiny a nahradil jej Joseph Woll. Toronto 7:34 6. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Toronta Chris Tanev (8) slaví svůj gól s útočníkem Austonem Matthewsem (34) v zápasu proti Florida Panthers | Zdroj: Profimedia

Maple Leafs měli skvělý nástup a Nylander otevřel skóre už po třiatřiceti sekundách z vůbec první střely utkání.

Devětadvacetiletý Švéd se prosadil i v čase 12:51, když v souboji jeden na jednoho vyzrál na brankáře Panthers Sergeje Bobrovského. Ještě v první třetině dokázala Florida snížit. Početní výhodu využil přesnou střelou od modré čáry obránce Seth Jones.

Už po devatenácti sekundách ale přidal svou třetí branku v letošním play-off Morgan Rielly.

Se čtrnácti góly v kariéře stal nejlépe střílejícím obráncem vyřazovacích bojů v historii Maple Leafs. Druhý Ian Turnbull má na kontě třináct zásahů a třetí Borje Salming dvanáct.

V prostřední třetině poslal Toronto do tříbrankového náskoku Christopher Tanev. Pak ale pro domácí tým přišla velká komplikace, když těsně po polovině utkání musel vyměnit svou brankářskou jedničku Stolarze. Poprvé od 17. dubna se tak do branky kanadského celku postavil šestadvacetiletý Joseph Woll.

Ten inkasoval v úvodu posledního dějství, kdy pro Panthers vykřesal naději Eetu Luostarinen a vzápětí je přiblížil na dostřel jedné branky obránce Uvis Janis Balinskis.

Když už to vypadalo, že Florida srovná skóre, přišel v 54. minutě samostatný únik Matthewa Kniese, který nakonec rozhodl o první výhře Maple Leafs v sérii. Hostům už Bennettova trefa ve hře bez brankáře v závěru utkání nepomohla.

Maple Leafs tak učinili první krok k tomu, aby poprvé od konferenčního finále v roce 2002 postoupili přes druhé kolo play-off. V letošních vyřazovacích bojích zatím vyhráli všechny zápasy, v nichž skórovali jako první.

VÝCHODNÍ KONFERENCE - 1. ZÁPAS: Toronto - Florida 5:4 (3:1, 1:0, 1:3)

Branky: 1. a 13. W. Nylander, 18. Rielly, 28. C. Tanev, 54. Knies - 17. S. Jones, 42. Luostarinen, 45. Balinskis, 59. Bennett. Střely na branku: 29:29. Diváci: 19.031. Hvězdy zápasu: 1. W. Nylander, 2. Knies, 3. C. Tanev (všichni Toronto). Konečný stav série: 1:0.