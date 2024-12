Trenér Augusta vytvořil skvělou partu. Všechny formace mohou udeřit, chválí Procházka juniory

Čeští junioři si na světovém šampionátu hokejistů do 20 let zatím připsali dvě výhry, když nejdřív porazili 5:1 Švýcarsko a poté deklasovali 14:2 Kazachstán. „Z týmu mladíků vyzařuje podobná pohoda jako měl letos národní tým dospělých na světovém šampionátu,“ myslí si hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Co podle něj pro celek Pardubic znamená Spengler Cup? Jak hodnotí současnou českou brankářskou školu? Rozhovor Praha 11:56 29. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Českým hokejistům do 20 let se zatím na světovém šampionátu hodně daří | Foto: Spencer Colby | Zdroj: Zuma Press / Profimedia

Kanada jako jeden z favoritů na zisk zlatých medailí na mistrovství světa juniorů překvapivě podlehla Lotyšsku. Co může s mladým týmem a jeho sebevědomím takový výsledek udělat?

Musí si uvědomit, že je ani proti outsiderům nebudou čekat nějak lehká utkání. Duel s Lotyšskem si prohráli sami, protože měli osm vyloučených hráčů. Dvakrát inkasovali v oslabení a musí se z toho ponaučit. Lotyše jednoznačně přestříleli, ale musí být disciplinovanější.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Martina Procházku, co říká na aktuální hokejové dění v tuzemsku i zahraničí

Zůstávají i přesto Kanaďané pořád největšími adepty na zisk zlata?

Jednoznačně. Spíš to byl takový úlet v tom, že utkání neodehráli tak, jak chtěli. Se Švédskem, Amerikou a možná i českým výběrem patří pořád k favoritům na medailové pozice.

Český tým po úvodním vítězství 5:1 nad Švýcarskem přidal v sobotu další triumf, když smetl Kazachstán 14:2. Jak se vám líbí výkony týmu trenéra Patrika Augusty?

Líbí se mi moc. Panuje tam podobná atmosféra jako u národního týmu dospělých, který letos vyhrál mistrovství světa. Utvořila se skvělá parta, je víceméně jedno, kdo nastoupí, protože včera tři hráči vstřelili hattrick. Tým je silný a každá formace hraje podobným stylem, útočně, hodně dopředu, aktivně. Potenciál v útoku máme velký a včera jsme Kazachstán jednoznačně přehráli.

Tři hattricky a rekordní výhra. Čeští hokejoví junioři na mistrovství světa rozdrtili Kazachstán 14:2 Číst článek

Hodně se mluví o tom, že tentokrát český celek nemá typického střelce, kterým byl na předchozích šampionátech třeba Jiří Kulich. Kdo by ho mohl teoreticky nahradit?

Sobotní utkání ukázalo, že to nebude stát pouze na jednom hráči. Prosadili se Jakub Štancl, Matěj Maštalířský. Uvidíme, jak na sebe vezmou vůdcovskou roli tito hráči v čele s Eduardem Šalém v klíčových zápasech turnaje.

Pardubice na Spengleru

Jak vnímáte to, že Pardubice na konci roku musely vycestovat na Spengler Cup?

Jedná se o prestižní turnaj a určitě je to pro tým Pardubic čest, že si tam může zahrát. Hráči to tak berou a určitě je to spojené i se společenskou událostí. Všichni si užívají, že mohou v Davosu hrát. Jednou jsem měl možnost na turnaji hrát se Vsetínem a byla to velká čest.

Nenabourá to režim pardubického celku s ohledem na domácí soutěž?

Ne. Jsou neustále v zápasovém rytmu. To, že nebudou hrát několik extraligových kol, je nikterak nevykolejí. Naopak úspěch na Spengler Cupu by je posunul, co se týče sebevědomí zase o kus dál.

Co vás zaujalo ze sobotního programu 30. kola Tipsport extraligy?

Nejvíc mě překvapil duel Třince proti Vítkovicím, které dopadlo jednoznačným výsledkem 4:0 pro Oceláře. Třinec naposledy čtyři góly v jednom zápase vstřelil 16. října. Takový výsledek sobotního zápasu jsem nečekal.

Brankář Jakub Dobeš si při premiéře v NHL připsal čisté konto a přispěl k výhře Montrealu proti Floridě 4:0. Kde se pořád berou tak kvalitní čeští gólmani, kteří se dokáží probojovat až do NHL?

Je to známka skvělé práce bývalých gólmanů, kteří se starají o výchovu mladých brankářů. Můžu jmenovat třeba Zdeňka Orcta. V Litvínově odvádí skvělou práci a už v minulosti do NHL dostal třeba Pavla Francouze. V NHL máme skvělé gólmany, což potvrzuje třeba Lukáš Dostál, který táhne Anaheim. Česká brankářská škola je nyní nejlepší na světě.

Ještě se nám z toho motá hlava. 14 fíků z kazašské bráně a vyrovnání českého rekordu! ✨



⚔️ 2:14#KAZCZE #WorldJuniors #narodnitym pic.twitter.com/WWI5PIIRLo — Český hokej (@czehockey) December 28, 2024