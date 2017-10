Trenér hokejistů Josef Jandač vyrazil na první inspekční cestu, navštívil zápas Slovanu Bratislava

Za necelé čtyři měsíce začnou olympijské hry, tentokrát budou bez hokejistů z NHL, a tak trenéři vyhlížejí své posily logicky v druhé nejlepší lize světa. Tou je KHL, hraje se třeba na Slovensku a na zápas Slovanu Bratislava vyrazil i kouč českého národního týmu, aby některé hráče viděl naživo. Bratislava 18:42 26. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér národního týmu Josef Jandač | Foto: ČTK

„Musím se soustředit, abych podal výkon v zápasech tady za Slovan, a pak se musí trenér nároďáku rozhodnout, jestli mě vyzkouší nebo ne,“ uvědomuje si brankář Slovanu Marek Mazanec.

On je jen jedním z mnoha, kteří jsou na takzvaném long listu. To je rozšířený seznam hráčů, kteří se mohou objevit v nominaci. Tahle velká parta čítá přes stovku jmen. Trenér Josef Jandač to ještě bude mít těžké.

„Já na to mám ještě dva turnaje, takže nechci předjímat a musím říct, že bude hodně záležet na zdravotním stavu, jestli kluci budou zdraví, když někdy to do toho, jak se říká, ty vidle hodí. Budu hodně spoléhat i na zkušenost,“ říkal Jandač před stadionem Ondreje Nepely.

Pak vyrazil na tribunu sledovat další hráče Slovanu. V hlavním městě Slovenska hrají třeba Michal Řepík, Lukáš Kašpar, nebo třeba obránce Tomáš Voráček. Ale i v hostujícím dresu byl Čech, obránce Jaroslavle Jakub Nakládal by se rád podíval do Jižní Koreje.

A great hockey night on Friday in Bratislava: #hcslovan host defending @khl champions @hcSKA in front of a sell-out arena. #VerniSlovanu pic.twitter.com/VLbHXXgstt — HC SLOVAN Bratislava (@hcslovanba) 26 October 2017

„Chtěl bych tam být, věřím si. Obzvlášť teď, když tam jedou jenom hráči z Evropy. Myslím si, že každý v Evropě ví, že ta šance je o dost větší,“ ví Nakládal.

V šatně Slovanu Bratislava sedí na svém místě i Lukáš Kašpar, kolem krku má ručník a odpovídá na otázku směrem k olympijským hrám.

„Všichni mají samozřejmě nějakou šanci. Já jsem bohužel začal sezónu špatně, ale snad se to zlepší, začne to tam padat a ještě nějakou šanci budu mít,“ věří Kašpar.

Jeden zápas, ve kterém Slovan prohrál doma s Jaroslavlí, samozřejmě neovlivní závěrečnou nominaci, ale trenér Josef Jandač využil možnosti, že na Slovensko na KHL to má jen přes 300 kilometrů.