Tři body Jakuba Voráčka pomohly k vítězství Philadelphie, pošesté v řadě bodoval David Pastrňák

Calgary se v 19. minutě ujalo vedení, ale už o 61 vteřin později Philadelphia srovnala poté, co se k Valtterimu Filppulovi odrazil od Voráčkovy brusle puk a finský útočník už ho jen doklepl do odkryté branky.

Flyers o dvou bodech rozhodli v prostřední části třemi brankami v rozmezí 71 sekund. Na trefách Michaela Raffla a Waynea Simmondse se přihrávkami podílel kladenský rodák, který si vylepšil statisku plus/minus o tři kladné body.

Osmadvacetiletý Voráček se dočkal ocenění druhé hvězdy večera a v kanadském bodování okupuje s 33 body (7+26) sedmou příčku. Na souboj českých gólmanů nedošlo, jak domácí David Rittich, tak i hostující Michal Neuvirth sledovali duel pouze ze střídačky.

Coming to you from Calgary…



NBCSPhilly+

@933WMMR

https://t.co/7PlQ4vVgbY pic.twitter.com/OyELNDuOqU