'Tři góly v oslabení, to se nesmí stávat,' mrzí kapitána Nakládala

Jakube, máte za sebou úvodní zápas olympijské sezony. Bohužel bez vítězné tečky, co bylo příčinou porážky?

Na prvním místě určitě ta naše oslabení. Dostali jsme tři góly, to se nesmí stávat, to je opravdu moc. Nebyl to špatný zápas, ale měli jsme tam momenty, kdy jsme přestali hrát, byli jsme laxní. Oni převzali iniciativu, dostali se do tlaku a my jsme zaostávali.

Ve druhé třetině to byl problém a lehký zlom, kdy vycítili šanci a využili toho. Ale měli jsme velkou šanci je porazit, protože nehráli zas tak dobře, jak to vypadá podle skóre.

Češi měli více vyložených šancí, třikrát jste se řítili sami na gólmana Enrotha.

Jen ve třetí třetině jsme měli čtyři tutovky. Kdybychom z toho dali jeden dva góly, byly to ty góly, které nám chyběly. Třeba bychom se dostali do vedení a zápas by se vyvíjel úplně jinak. Ale to je „kdyby“ a na to se nehraje.

V zápase bylo šest vyloučených a pět branek padlo při přesilovkách, to je neuvěřitelně vysoké procento. Je to dáno začátkem sezony?

Může to tak být. Zápasů, co mají trenéři k dispozici na videu z předchozích let, je spousta. Ale týmy se mění a tohle je první zápas sezony, takže to může hrát nějakou roli, než se týmy trošku oťukají a líp připraví.

Přesilovky jsme sehráli dobře, chodily tam střely. Ale ty oslabení… Věděli jsme, že to hrají přes Omarka, že je šikovný. Ale asi jsme byli trošku vybláznění. Měli jsme to sehrát víc s klidem a zůstat víc zatažení u branky.

