Viděl jsem, že bude protiútok, tak jsem se to ještě snažil najet mezi beky, popsal Šedivý gól proti Brnu

Už chtěl naposledy zamířit na střídačku, ze které by pak dost pravděpodobně jen sledoval tradiční tahouny týmu při hře v prodloužení. V závěrečné minutě utkání na ledě brněnské Komety ale ještě třinecký hokejista Ondrej Šedivý ucítil šanci a trochu si prodloužil čas strávený na ledě. Nakonec z toho byl rozhodující gól na konečných 3:2 z pohledu Ocelářů. Brno 13:23 1. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondrej Šedivý z Třince se raduje z třetího gólu na 3:2 těsně před koncem zápasu. Dále zleva Marian Adámek a Milan Doudera | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Viděl jsem, že jsme to zachytili, že bude protiútok, tak jsem se to ještě snažil otočit a najet mezi beky. Jejich bek si asi myslel, že s tím půjdu na mantinel, ale stáhl jsem to do osy a sice jsem moc nemohl, ale nakonec jsem tam nějak dojel a vyšlo to,“ popsal Radiožurnálu třinecký hokejista Ondrej Šedivý gól, kterým rozhodl o výhře Ocelářů na ledě brněnské Komety.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zápas Třince s Brnem rozhodl nečekávaný střelec. Více si poslechněte v reportáži Davida Nekvindy

Útočník přitom zápas dvacátého kola začal ve třetí formaci a tak je trochu překvapivé, že v poslední minutě dramatického utkání vůbec byl na ledě: „Člověka to potěší, když může zápasy dohrávat a může tam jít.“

Dvaatřicetiletý Šedivý začal sezonu v prvoligovém Frýdku-Místku, teď už pravidelně nastupuje za Třinec. Na gól v dresu vedoucího týmu extraligy ale až dosud čekal.

„Jsem rád, že to tam padlo a že jsem mužstvu mohl pomoc v takovém zápase, kdy to bylo ke konci 2:2. To člověka určitě potěší a dodá sebevědomí do další práce,“ dodal Šedivý.

Hokejisté Mladé Boleslavi urvali výhru na ledě Liberce v prodloužení, trápení Sparty pokračuje Číst článek

Nedostatkem sebevědomí ale třinečtí hokejisté rozhodně trpět nemusejí. V Brně si připsali sedmé vítězství v řadě, vždy navíc vyhráli v základní hrací době.

A podle Šedivého se ani po gólu v poslední minutě nadá říct, že šlo o štěstí: „Šťastná tím, že jsme dali na konci gól, ale jinak si myslím, že jsme byli mimo deseti minut v zápase lepším týmem.“

Šedivý pomohl třineckým hokejistům udržet v extraligové tabulce sedmibodový náskok na druhý Hradec Králové.