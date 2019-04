Kouč mistrů Varaďa: Role outsiderů nám pomohla, byli jsme urputnější a bojovnější

„Jsem neskutečně dojatý, vážím si toho a budu mít pokoru do dalších sezon. Děkuju týmu, i přes překážky jsme hráli velmi dobrý hokej a ve finále jsme byli o krok lepším a šťastnějším týmem,“ řekl na Radiožurnálu trenér hokejových mistrů Václav Varaďa.

‚Konečně soupeř gratuloval mně a ne já soupeři.‘ Svačina uspěl v extraligovém finále na pátý pokus Číst článek

Během sportovní kariéry jsem získal spoustu titulů, dá se to srovnat s tou trenérskou?

Trenérská medaile mě určitě stála víc psychických sil. Rodina mě neskutečně podporovala, i když nejsem doma s dětmi a hrozně mi to pomohlo.

Během play-off byly těžké okamžiku, jak jste pracoval s týmem, že to nakonec vyšlo?

Hlavně po prvních dvou zápasech série s Plzní mě stálo spoustu sil dostat kluky zpátky na vlnu, kde jsme velmi dobří. Pak, po dvou zápasech v Plzni, jsem věřil, že půjdeme do finále. Tam jsme si to rozdali s nejlepším týmem základní části a byli lepší. Za to jsem nesmírně rád.

Budete o další mistrovský titul bojovat zase v Třinci, nebo míříte výš?

Mám smlouvu na další sezonu. Člověk by si neměl dávat malé cíle a já se nechci jen zúčastnit.

Dá se po finále nějaký hráč vyzdvihnout, nebo to byl kolektivní výkon?

Spousta hráčů vyčnívala, ale ti ostatní přidali ruku k dílu ve správný čas. Chtěl bych vyzdvihnout Šimona Hrubce v bráně, který byl skvělý a držel v utkáních, které jsme zvládli se štěstím. Nejlepší hráč play-off byl Vlado Dravecký, to je srdce a duše týmu, kamkoli jsme ho postavili, odevzdal maximum. Nechci nikoho vynechat. Martin Růžička má spoustu kanadských bodů, Petr Vrána konečně zlato… Kluci hráli na maximum.

Před finále jste byli trošku za outsidery, vnímal jste to?

Postřehl jsem komentáře a jsem za to hrozně rád. Pomohlo nám to. Přijeli jsme do Liberce s čistou hlavou, zvládli jsme první zápas a kluci si začali věřit. Že to na ně jde, že to jsou také jen hokejisté. Měli jsme oproti týmu vedle větší urputnost a bojovnost.

Musel jste hráče během sezony někdy krotit?

V listopadu a prosinci byla série, kdy jsme vyhráli asi 15 zápasů v řadě, to je hrozně těžké na to hráče připravit a najít správný přístup, jestli na hráče zatlačit, nebo být uvolněnější. S kolegy jsme našli ten správný metr a i kluci vnímají, že letošní sezona vyšla.

Už teď vypadáte hodně vyčerpaně.

Jsem hrozně unavený, v průběhu celé sezony jsem toho moc nenaspal, ale to v trenéřině ani nejde. Ty oslavy přijdou a budou veliké, ale to k tomu patří.

Z týmu odchází Šimon Hrubec a David Ciencala. Jak moc vás ty ztráty mrzí?

Bude to posun v jejich kariérách. Děkuju jim za to, co tu odvedli. Věřím, že na Třinec a nás trenéry budou vzpomínat v dobrém. Budou mít srovnání a třeba s odstupem času zjistí, že někde je to lepší a někde to stojí za prd.