Třinec je v osmifinále hokejové Ligy mistrů, Hradec prohrál a playoff si nezahraje

Hokejisté Třince zdolali v závěrečném vystoupení v základní skupině D Ligy mistrů švédský celek HV 71 z Jönköpingu 3:0 a zajistili si po Kometě Brno a Liberci jako třetí český tým postup do play off. Kometa ve skupině B už s jistotou další účasti v soutěži prohrála na ledě švédského Malmö 0:3. Hradec prohrál se švýcarským Bernem a osmifinále CHL si nezahraje. Třinec 21:08 10. října 2017

Oceláři ve Werk Areně vykročili za postupem rázně a už po 68 vteřinách vedli. Polanský po přihrávce Adamského ještě před Petterssonem Wentzelem neuspěl, ale puk se odrazil ke Svačinovi, který zamířil přesně.

V polovině úvodního dějství zvýšil Polanský, který po ideální přihrávce Adamského v přečíslení zamířil do odkryté branky. V závěru úvodní části vychytal Hrubec Sweata a v druhém dějství se Oceláři ubránili už ve čtvrtém oslabení v řadě.

Náskok jim udržel Hrubec i ve 43. minutě po Bengtssonově úniku ve vlastním oslabení. Třinecký gólman se snažil ozdobit utkání vedle čistého konta v power play i gólem, ale pokus mu zmařil Pettersson Wentzel návratem do branky. Připsal si pak ale alespoň asistenci při gólu Adamského do prázdné branky.

Kometa si v silně kombinované sestavě připsala v Lize mistrů první prohru. Na brněnské straně dostalo volno čtrnáct hráčů. Doma zůstali i trenéři Libor Zábranský s Kamilem Pokorným a tým vedl pouze asistent Petr Haken. Ve Švédsku se z extraligového kádru představili pouze brankář Vejmelka, obránci Štencel, Barinka, Bartejs a Malec a útočníci Hynek Zohorna, Nahodil a Mallet. Sestavu doplnili mladíci z juniorky a prvoligové Třebíče.

Přesto držela Kometa se soupeřem krok a čisté konto téměř polovinu utkání. Poprvé se prosadil až ve 28. minutě Forsberg, který pohotově vrátil do sítě puk vyražený brankářem Vejmelkou. Od 31. minuty dostal v brněnské brance příležitost Dostál, kterého překonal v 50. minutě Setkov. Skóre uzavřel při power play střelou do opuštěné branky Händemark.

Hradci se nepodařilo porazit Bern a v Lize mistrů končí. Tým Václava Sýkory šel sice do kabin po první třetině s vedením 0:1 z pohledu domácích, ale po přestávce to byli právě hráči švýcarského týmu, kdo dával góly. Bern ovládl druhou třetinu v poměru 4:0 a v pohodě kontroloval zápas. Třetí třetina skončila nerozhodně 1:1, a tak se Bern před bezmála čtrnácti tisíci diváky mohl radovat z postupu do osmifinále CHL. Hradec skončil ve skupině F poslední.

Liberec zakončí své účinkování ve skupině E ve středu od 19:45 v Davosu. Los osmifinále play off se uskuteční v pátek ve 12:00 v Helsinkách. První zápasy úvodního kola vyřazovací části se hrají v úterý 31. října, či ve středu 1. listopadu, odvety jsou na programu v úterý 7. listopadu.

Výsledky:

HC Oceláři Třinec - HV 71 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Svačina (Polanský, Adamský), 10. Polanský (Adamský, Svačina), 57. Adamský (Hrubec). Rozhodčí: Stano (SR), Hradil - Gebauer, Lederer (všichni ČR). Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 4115.

Malmö Redhawks - HC Kometa Brno 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávka: 28. Ch. Forsberg (N. Andersson), 50. Setkov, 60. Händemark. Rozhodčí: Sidorenko (Běl.), Sjöberg - Wernström, Dahmén (všichni Švéd.). Vyloučení: 5:2. Bez využití. Diváci: 1328.

SC Bern - Mountfield Hradec Králové 5:2 (0:1, 4:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 22. Rüfenacht (Scherwey), 27. Untersander (Ebbett), 33. Pyörälä (Noreau, Raymond), 40. Scherwey (Ebbett, Untersander), 44. Scherwey (Haas, Raymond) - 19. Vopelka (Červený, Dragoun), 51. Muška (Cingel, Jarůšek). Rozhodčí: Schrader, Stricker - Kaderli, Kovacs. Vyloučení: 2:6. Využití: 2:0. Diváci: 13.689.