Třinec ubránil dvojnásobné oslabení, přesto prohrál. 'Člověk by řekl, že nás to nakopne,' říká Svačina

„Ve druhé třetině jsme po našem druhém góle nepochopitelně otevřeli hru a to Třinec samozřejmě okamžitě využil,“ musel si stěžovat Kamil Pokorný z trenérského týmu Komety na druhou třetinu, které Třinec dokázal smazat dvougólové manko.

„Pak se nám nepovedla přesilovka pět na tři v úvodu třetí třetiny, ale musím kluky pochválit, že neklesli na mysli a dali klíčový gól na 3:2,“ říkal Pokorný.

Třinečtí soupeřovu přesilovku pěti proti třem ubránili, ale ani to je nedostalo do zápasu podle představ.

„Kluci ubrání čtyřminutové oslabení, z toho dvě minuty ve třech proti pěti. Člověk by řekl, že to tým nakopne a že to Kometu potrestá, když nepromění takhle dlouhou přesilovku pět na tři, ale pak místo toho dostaneme zase takhle smolný gól,“ říkal po zápase útočník Ocelářů Vladimír Svačina.

Z výsledku je sice Svačina zklamaný, ale těsnou prohru a dvojnásobné oslabení už řešit nechtěl. Je ale rád za ofenzivní přístup obou týmů.

„Je to prostě prohra. V play-off je jedno, jestli se prohraje 1:2 nebo 1:10. Aspoň jsme až do konce hráli hokej, nechci do nikoho rýpat, ale když je to třeba 5:1, tak se na ledě dějí určitá zvěrstva, různé sekání a tak. Takhle se aspoň hrál hokej až do konce a myslím, že je to lepší i pro diváky. Je to takové napínavější,“ řekl Svačina.

Celé finále je napínavé. Třinec se musel podruhé za sebou sklonit před obhájcem titulu. Kometa vede v sérii nad Třincem 2:1 na zápasy. Čtvrté utkání série je na programu ve čtvrtek v 17.00, na iROZHLAS.cz ho budeme sledovat online.