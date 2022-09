Třinec bude chtít přidat čtvrtý titul v řadě. Obejít se ale bude muset bez trenéra Varadi

„Vždy se říká, že to hrajeme proto, že chceme vyhrávat. Takže samozřejmě naším cílem je vyhrát. Budeme se snažit, uděláme všechno pro to, ale to rozhodující je to, aby hokej bavil fanoušky. Budeme velmi rádi, když se nám zase podaří bojovat o přední místa v tabulce základní části i potom v play-off,“ prohlásil na tiskové konferenci před startem extraligy prezident hokejového Třince Ján Moder.

Oceláři vstupují do nového období. Trenéři Országh s Motákem střídají veleúspěšného Václava Varaďu. „Samozřejmě nemůžeme, ani nechceme změnit styl hry, který produkoval v minulých letech, nicméně chtěli bychom to lehce zofenzivnit a chtěli bychom, aby z toho i ti chlapci – bavíme se pořád, že fanoušci v pořádku – měli radost, aby chtěli být úspěšní, chtěli si jít za vítězstvím,“ vysvětluje trenér třineckých hokejistů Zdeněk Moták.

Obhájci tří titulů v řadě jsou opět pasováni do role favoritů soutěže. Ale ani konkurence nezůstává pozadu.

„Ukrutně posílily Pardubice, samozřejmě Sparta, ti taky do toho vletěli celkem po hlavě, Kometa, Hradec Králové. Ale nechtěl bych na nikoho zapomenout, nechtěl bych nikoho urazit. Byl bych rád, kdybychom byli považováni za favority. Jsme považováni, ale abychom si tohoto považování dostáli,“ uzavírá Zdeněk Moták.

Mezi největší třinecké změny v kádru patří odchody obránců Tomáše Kundrátka s Davidem Musilem a útočníků bratrů Ondřeje a Michala Kovařčíkových. Extraligového mistra naopak posílili třeba bek Jakub Jeřábek s útočníkem Liborem Hudáčkem.

První zápas hrají Oceláři v pátek. Od 17.00 doma přivítají České Budějovice. Živé vstupy uslyšíte v pořadu s Mikrofonem za hokejem na Radiožurnálu Sport.