Třinečtí hokejisté ztratili proti Vítkovicím náskok dvou branek. Zápas vyhráli až v prodloužení 4:3

Třinečtí hokejisté zdolali ve 4. kole extraligy na svém ledě Vítkovice 4:3 v prodloužení. Obhájce titulu ztratil v posledních 32 sekundách základní hrací doby dvoubrankový náskok, který si vypracoval ve třetí třetině góly Martina Růžičky a Petra Vrány. Ostravský klub kontroval dvěma trefami při risku bez gólmana. Prosadili se Stuart Percy a Dominik Lakatoš, který vyrovnal v čase 59:59. Derby rozhodl Libor Hudáček. Ostrava 22:25 24. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třinec porazil Vítkovice až v prodloužení 4:3 (ilustrační foto) | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK, Profimedia

„Vždycky musíte věřit. Do poslední minuty, do poslední sekundy,“ uvedl vítkovický trenér Miloš Holaň.

„Jsem rád, jak to kluci na konci zvládli. Škoda, že není bodů více, ale musíme mít pokoru. Každý bod se počítá,“ pokračoval kouč, jemuž se do sestavy nevešli Valentin Claireaux a Rastislav Dej. Oba posadil z výkonnostních důvodů.

Třetí výhra v řadě. Hokejisté Litvínova doma porazili Liberec 4:1, góly padaly hlavně v přesilových hrách Číst článek

Až do prvního vyloučení v 18. minutě se hrál sice svižný hokej, ale bez výraznějších šancí. Obě obrany pracovaly spolehlivě a nepouštěly soupeře do přečíslení ani k dorážkám.

Vítkovice si v úvodní přesilové hře vypracovaly dva větší závary a při pokusech Muellera, Kaluse i Kriegera skončil puk jen těsně mimo tři tyče. Udeřilo ale na druhé straně.

Hrehorčák se s návratem na led z trestné lavice dostal do úniku a trefil se mezi Klimešovy betony.

Ještě před první sirénou zahrozila elitní formace Ostravanů, kteří byli v prostřední části nebezpečnějším týmem. Střela Muellera v přesilové hře prošla Mazancovi mezi betony, ale puk se zakutálel mimo branku.

Třinecký gólman zkrotil i pokus Chlána z mezikruží, ale ve 37. minutě už kapituloval. Raskobovu střílenou přihrávku usměrnil Krieger za záda Mazance. Vzápětí se do sóla probíjel hostující Lakatoš, ukázkovým zákrokem jej ale zpacifikoval Smith.

Gól v oslabení

V úvodu třetí třetiny zachytil Kurovský v útočném pásmu chybnou rozehrávku hostů, Klimeše však nepřelstil bekhendovou kličkou. Následně domácí útočník Nestrašil netrefil v přesilové hře odkrytou branku.

Další oslabení už ostravský klub neustál. Růžička, který před utkáním převzal cenu za překonání historického klubového rekordu v počtu asistencí (360), se prosadil střelou z pravého kruhu.

Ostravané posbírali v úvodních dvou třetinách jen jeden trest, ale ve třetí třetině čtyři. Z další početní převahy zvýšil po vydařené souhře Vrána.

Risk bez brankáře

„Vypadalo to s námi v tu chvíli hodně špatně. Pořád jsme ale věřili, jinak bychom to mohli rovnou zabalit,“ uvedl vítkovický útočník Marek Kalus, který byl na ledě při power play. Žádné speciální instrukce ale podle jeho slov během oddechového času neobdrželi.

Hlavním trenérem Komety bude Modrý. Martinec po nevydařeném vstupu do soutěže rezignoval Číst článek

„Jen jsme si připomněli, co máme dělat a bylo to i trošku o štěstí, že se k nám puky odrážely. Je to nakopnutí pro nás jako tým. Že jsme se nesložili a dokázali se vrátit do utkání,“ těšilo jej.

Hosté se nevzdali. Při hře šest na čtyři snížil z mezikruží 32 sekund před koncem Percy. V dalším risku bez brankáře vyrovnal Lakatoš zpoza pravého kruhu v čase 59:59. Oceláři ale o výhru nepřišli, v prodloužení jim zařídil druhý bod Hudáček.

„Měli jsme závěr dohrát úplně jinak. Zbytečně jsme odevzdali bod,“ uvedl třinecký bek Adam Polášek. Na mysli měl i svůj trest za zdržování hry, kdy jej rozhodčí vyloučili za zašlápnutí kotouče. Vítkovice z přesilovky vstřelily gól na 2:3.