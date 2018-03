Třinec zvládl pátý zápas proti Pardubicím a je krok od semifinále

První větší rozruch nastal v třinecké hale po polovině první třetiny, kdy měl zajímavou příležitost hostující Cardwell, ale neuspěl. O chvilku později měli v krátkém čase po sobě možnosti samostatných úniků třinečtí Svačina a Růžička, ani jeden z nich si ale na brankáře Kacetla nepřišel. Nakonec se ale domácí prosadili. V přesilové hře našel Petružálek střílenou přihrávkou před brankou Tomáš Marcinka a ten jemnou tečí zařídil Třinci vedení.

Dvě minuty po polovině druhé části šli domácí do dvoubrankového po nenápadné akci. Milan Doudera od modré čáry vystřelil zápěstím a puk překvapivě zapadl až do branky. Za tři minuty už to ale bylo zas jen o jeden gól, když se puk zpoza brány dostal před brankoviště a tam ho nadvakrát dostal do sítě Tomáš Svoboda.

Plzeň zvládla proti Olomouci další vyrovnané utkání. 'Může to být klíčový zápas série,' říká Gulaš Číst článek

Zkraje poslední třetiny dostali domácí výhodu dvou přesilovek po sobě, jenže místo toho, aby zvýšili svůj náskok, inkasovali vyrovnávací branku. Třinecký obránce Ciencela nezachytil puk na modré čáře, čehož využil Tomáš Rolinek, který z rychlého brejku prostřelil Hrubce.

V polovině poslední třetiny měli obrovskou šanci strhnout vedení zpět na svou stranu domácí, ale ani Kovařčík ani Matyáš ve zmatku před pardubickým brankovištěm Kacetla nepřekonali. Hned vzápětí šly Pardubice do přečíslení tři na dva, ale Hrubec si se zakončením i několika dorážkami poradil.

Rozhodující gól padl necelých šest minut před koncem, když Rákos podél mantinelu dojel skoro až za branku, kde přihrál volnému Marcinkovi. Slovenský útočník nezaváhal a neomylně uklidil puk do branky. Pardubicím se nepodařilo vyrovnat ani v závěrečné hře bez brankáře, a tak Třinec vede v sérii 3:2 na zápasy.

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. Marcinko (J. Petružálek, Krajíček), 33. M. Doudera (Dravecký, Roman Vlach), 55. Marcinko (Rákos) - 36. T. Svoboda (Dušek, J. Sýkora), 44. Rolinek. Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Pešina - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5054. Stav série: 3:2.