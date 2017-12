Trochu za to může lyžování, říká hokejista Patrik Eliáš o konci své hvězdné kariéry v NHL

Po dlouhých jedenadvaceti letech, která strávil v NHL v barvách New Jersey Devils, letos ukončil svou bohatou kariéru. Důvod? Nejprve přišla operace, pak rekonvalescence a myšlenky na to, zda ještě dokáže s mladými spoluhráči udržet tempo. „Najednou jsem zjistil, že si užívám trénink, ale zápasy už mě nelákají,” vysvětluje Patrik Eliáš. Praha 12:56 12. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý hokejista Patrik Eliáš | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

Jak říká, dnes si skutečně užívá život mimo led. Navzdory tomu, že když své rozhodnutí skončit oznámil, rodina z toho úplně šťastná nebyla. „Asi se báli, co se mnou budou doma dělat,” směje se hokejista. „Když člověk něco dělá pětadvacet let a pak z toho vypadne, samozřejmě to nějakým způsobem ovlivní i jeho okolí.”

Adaptaci na nový život prý ale rodina Eliášova zvládla dobře. Podruhé během pětadvaceti let budou trávit Vánoce v Česku a užívají si společného času. „Naopak už nejsou zvyklí, že nejsem doma. Byl jsem teď třeba dvakrát na horách a dcery byly překvapené, že už zase někam jedu,” usmívá se Eliáš.

Druhý nejproduktivnější Čech v NHL

A byly to vlastně právě hory a lyžování, které byly tím posledním impulsem k ukončení kariéry. Jako aktivní hokejista totiž samozřejmě lyžovat nesměl. „Kvůli smlouvě a náhodnému zranění,” vysvětluje.

„V únoru mi ale kamarádi z Česka zavolali, že jedou do Ameriky lyžovat. Zajímalo mě to,” vzpomíná Patrik Eliáš. „Po týdnu, který jsem s nimi strávil, jsem se vrátil do Jersey a řekl jim, že končím. Lyžování definitivně rozhodlo.”

Útočník New Jersey Devils strávil v NHL dlouhých 21 let. S týmem získal dva Stanley Cupy. Je držitelem řady klubových rekordů. V nejslavnější hokejové lize světa odehrál 1240 zápasů. Na kontě má 1025 kanadských bodů a v pořadí je druhým nejproduktivnějším Čechem v NHL.