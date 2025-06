Hellebuyck se poprvé v kariéře stal nejužitečnějším hráčem NHL. Pastrňák je ve druhém All Star týmu

Brankář Connor Hellebuyck z týmu Winnipeg Jets získal poprvé v kariéře Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL a potřetí i Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana. Český útočník David Pastrňák z Bostonu Bruins se stejně jako před rokem dostal do druhého All Star týmu. Mezi pravými křídly získal více hlasů jen Nikita Kučerov z Tampy Bay Lightning.

Hellebuyck, který rovněž obhájil William M. Jennings Trophy pro brankáře mužstva s nejmenším počtem inkasovaných gólů, pomohl Winnipegu k triumfu v základní části. V 63 zápasech si dvaatřicetiletý Američan připsal 47 výher a v obou statistikách byl nejlepší v lize, stejně jako v průměru obdržených branek (2,00) a počtu čistých kont (8).

S úspěšností zákroků 92,5 procenta skončil druhý. V play-off však kanadský celek vypadl už ve 2. kole.

Hartovu trofej obdržel Hellebuyck jako první gólman od Careyho Price z Montrealu, jenž uspěl v ročníku 2014/15. Celkově se stal teprve osmým gólmanem v přehledu vítězů od roku 1924, kdy byla cena udělena poprvé. Z této osmičky pouze Dominik Hašek získal cenu dvakrát, konkrétně v dobách svého působení v Buffalu po sezonách 1996/97 a 1997/98.

Na Vezinovu trofej dosáhl Hellebuyck již potřetí, navázal na triumfy za ročníky 2019/20 a 2023/24. Jako dosud poslední ji obhájil celkem čtyřnásobný vítěz Martin Brodeur z New Jersey v roce 2008.

Rekordmanem je Jacques Plante se sedmi vítězstvími. Ten ji získal šestkrát v Montrealu a jednou v St. Louis. Podle současných kritérií, která platí od roku 1981, získal ocenění nejčastěji Hašek, tedy šestkrát.

