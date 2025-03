Hokejový zápas mezi USA a Ruskem? Podle Kremlu Trump podpořil Putinův návrh, Bílý dům však mlčí

Americký prezident Donald Trump podle vyjádření Kremlu podpořil návrh ruského prezidenta Vladimira Putina na odehrání hokejových zápasů mezi výběry USA a Ruska. Ruská strana to po úterním telefonátu obou politiků uvedla bez bližších podrobností, Bílý dům se ve svém prohlášení o hokeji nezmínil. Moskva/Washington 14:54 19. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejový zápas Ruska a USA (archivní foto, 25.prosince 2020) | Foto: Jason Franson | Zdroj: Profimedia

Kreml v rekapitulaci hovoru uvedl, že Trump podpořil Putinův nápad uspořádat vzájemné zápasy jak na území USA, tak i Ruska. A to vše za účasti hráčů z tamních hokejových soutěží - zámořské NHL a ruské KHL. Oba světoví lídři poté podle Kremlu souhlasili, že zůstanou v kontaktu ohledně všech otázek, včetně té sportovní. Shrnutí přinesla agentura Reuters.

„Donald Trump podpořil nápad Vladimira Putina uspořádat v USA a Rusku hokejové zápasy mezi ruskými a americkými hráči hrajícími v NHL a KHL,“ uvedl v prohlášení Kreml.

Zpráva Bílého domu o shrnutí telefonátu se ale o rozhovorech zahrnujících hokej nezmiňuje.

Vedení NHL podrobnosti o jednání Trumpa a Putina oficiálně nekomentovalo. Na dotaz serveru AP vedení NHL uvedlo, že se k podrobnostem nemůže blíže vyjádřit, neboť se rozhovoru neúčastnilo.

„NHL detaily telefonátu nezná. Souhlasíme s tím, že sport může hrát důležitou roli při bourání bariér a spojování lidí. V hokeji jsme to viděli mnohokrát. Momentálně nás nekontaktovali a nemáme ani v plánu hostit nebo se zúčastnit žádného zápasu zmíněného v dnešní diskuzi,“ uvedl zástupce komisaře NHL Bill Daly pro ruský server championat.ru.

Olympiáda a Světový pohár

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) po invazi na Ukrajinu v únoru 2022 vyloučila Rusko z mezinárodních soutěží na klubové i reprezentační úrovni. Naposledy tento zákaz prodloužila letos v únoru. Rusko, ale i Bělorusko tak nebudou smět hrát ani na mistrovství světa v roce 2026.

Otazník však stále visí nad olympijskými hrami, konkrétně nad těmi vůbec nejbližšími, které hostí Itálie v roce 2026. K účasti sportovců bude mít rozhodující slovo Mezinárodní olympijský výbor.

Na letošní Turnaj čtyř zemí severoamerická NHL ruskou reprezentaci nepozvala, přestože ruských hokejistů v NHL nadále působí několik desítek. Další mezinárodní turnaj pod hlavičkou NHL by měl být na programu v roce 2028 a o účasti Ruska na zahájení únorového turnaje mluvil i šéf NHL Gary Bettman.

„Rusko má velkou hokejovou tradici a v naší lize hrají skvělí ruští hráči. IIHF právě rozhodla, že se Rusko nebude účastnit hokejových soutěží. Budeme čekat, co udělá MOV. My máme dost času na to, abychom se předtím vypořádali se situací ve světě,“ přiblížil Bettman.

Týmy z obou soutěží se ve vzájemném utkání střetly naposledy v roce 2010, kdy se v exhibičním duelu Carolina Hurricanes utkala s SKA Petrohrad a Phoenix Coyotes s Dinamem Riga, v té době hrající ruskou KHL.

Zac Dalpe z Caroliny střílí na ruského brankáře SKA Petrohrad Jevgenije Nabokova (foto z 4.října 2008) | Foto: Alexander Dunkel | Zdroj: Reuters