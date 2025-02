Švédsko si na Turnaji čtyř zemí poradilo se Spojenými státy 2:1, do finále ale nepostupuje

Američané do zápasu vstupovali s jistotou finálového zápasu proti Kanadě, se Švédy tak hráli jen o udržení stoprocentní bilance na turnaji.

Závěrečný zápas základní část rozehráli skvěle. Po 36 vteřinách se kolem pravého mantinelu protáhl bek Zach Werenski, naservíroval puk Chrisi Kreiderovi a ten otevřel skóre zápasu.

Werenski potvrdil, že ho turnaj zastihl ve skvělé formě. Obránce Columbusu bodoval ve všech zápasech a s pěti asistencemi je nejproduktivnějším hráčem USA a nejlepším nahravačem turnaje.

Švédy špatný vstup do zápasu nezlomil a ještě během první třetiny skóre zápasu otočili. Ve 14. minutě protečoval puk za Jakea Oettingera Nyquist a necelou minutu před první sirénou z otočky poslal Švédsko do vedení Bratt.

Zbytku zápasu vládli gólmani. Ersson zlikvidoval 32 amerických pokusů a dovedl Švédsko k první výhře na turnaji. Severoevropané na premiérovém vydáním Four Nations jako jediný tým ani jednou neprohráli v základní hrací době, kvůli horšímu vzájemnému zápasu s Kanadou ale skončili třetí a s turnajem se loučí.

Hokejisté USA základní část ovládli a v pátek nad ránem si proti Kanadě zahrají finále. V úvodním zápase tradičního rivala porazili 3:1.

Catch the highlights from Sweden's win over the USA!



📺: #4Nations Face-Off Championship Game between Canada and the USA THURSDAY at 8p ET on @espn, @ESPNPlus, @Sportsnet and @TVASports! pic.twitter.com/ZJk17yeOqF