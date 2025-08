‚Tvořivý centr a pracovitý buldok.‘ Hokejovou Plzeň posílili finští bratři Ville a Mikko Petman

Plzeňští hokejisté se chystají na ledě na novou sezonu. Více než týden už se na západě Čech zabydlují dva útočníci z Finska Mikko Petman a jeho bratr Ville. Ti přišli společně z finského týmu SaiPa, tedy stříbrného celku tamní nejvyšší soutěže. Video Plzeň 16:02 2. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finští bratři Ville (vlevo) a Mikko Petman | Foto: Martin Polívka, MFDNES + LN | Zdroj: Profimedia

„Je to fakt super a jsem nadšený. Nová země, nové místo, vypadá to tu opravdu hezky. Tým nás s bratrem přijal skvěle. Nemůžu se dočkat, až se začnou hrát zápasy,“ těší se plzeňský útočník Ville Petman.

S bratrem Mikkem přichází s finské SaiPy, se kterou na jaře získali stříbro v nejvyšší finské soutěži s názvem Liiga. Co je přivedlo do české Extraligy?

„Je to opravdu dobrá liga a pro nás nová výzva. Plzeň o nás měla velký zájem a ukázala, že nás opravdu chce. Proto to bylo snadné rozhodnutí, udělat další krok v kariéře. A snad nám pomůže stát se ještě lepšími hráči,“ vysvětluje pětadvacetiletý Ville Petman, který loni v týmu SaiPa působil jako kapitán, a jehož přítelkyně pochází z Mladé Boleslavi.

„Nebavili jsme se o tom, jestli půjdeme každý zvlášť, nebo spolu. Ale Plzeň hned nabídla, že můžeme přijít oba. Dlouho jsme spolu s bráchou nehráli, a tak byla minulá sezona hezká zkušenost zase nastupovat po čase spolu. Rád s ním hraju a hodně mi pomáhá, že jsme tu spolu a mám radost, že tu mám někoho blízkého,“ těší Villeho.

Jaký přínos by pro plzeňský tým měli mít oba finští bratři? „Měli by nám hodně zkvalitnit jednak ofenzívu, hlavně Ville, to je tvořivý centr, Mikko je trošku jiný hráč, je to spíš takový dělník a buldok, kterého taky potřebujete,“ vysvětluje trenér Západočechů Josef Jandač.