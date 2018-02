'Týmovým výkonem můžeme dělat body pořád.' Hokejisté Jihlavy slaví vítězství nad mistrovskou Kometou

Souboj nováčka bojujícího o záchranu s úřadujícím mistrem, který má jistotu postupu do play-off nabídlo 46. kolo hokejové extraligy. A oproti předpokladům se radoval nováček, jihlavská Dukla doma zdolala Kometu Brno 2:0. Převedeno do tabulky to znamená, že třináctý tým z Vysočiny aktuálně ztrácí přesně deset bodů na dvanácté místo, které zaručuje záchranu v nejvyšší soutěži bez nutnosti hrát baráž. Jihlava 8:32 3. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Dukly Jihlava v utkání proti Kometě Brno | Zdroj: ČTK

Hokejistům jihlavské Dukly zbývá i se skupinou o udržení 12 utkání na to, aby smazali desetibodovou ztrátu na pozice zaručující záchranu v nejvyšší soutěži. Úkol splnitelný, ale rozhodně ne snadný. A tak se na Vysočině raději připravují na variantu, že o udržení v extralize budou bojovat v baráži.

„Určitě jo, nejsme k tomu daleko. Ale stále není konec. Jedeme dál, jdeme den ode dne. Uvidíme, jak to dopadne,“ říká brankář Josef Kořenář.

Lídr soutěže z Plzně v Pardubicích nedokázal vstřelit gól a prohrál 2:0. Mountfield vyhrál nad Spartou Číst článek

Díky němu především Dukla zdolala 2:0 mistrovské Brno. Kapitán Tomáš Čachotský doufá, že cenný skalp může Jihlavě pomoct i v dalších zápasech.

„Čím víc přijde výher, tím víc si ten mančaft věří. Já doufám, že nás to zase posune. Všichni vidíme, že týmovým duchem a výkonem můžeme body dělat dál, tak pojďme dál,“ povzbuzuje svůj tým Čachotský.

Právě Čachotský proti Kometě jako správný kapitán zavelel k tříbodové zteči, když v poslední vteřině úvodní třetiny otevřel skóre.

Branku si ale naplno neužil. V tu dobu totiž byla část fanoušků mimo stadion a ostatní mlčeli. Na protest proti disciplinární komisi, která trestá kluby za vulgární projevy z tribun.

„Věděl jsem, o co zřejmě jde. Nijaké extra velké překvapení to nebylo. Je to něco jiného, je to jako v divadle, když je tady ticho,“ věří jihlavský kapitán, že příští gól už oslaví se všemi jihlavskými fanoušky.

Tipsport extraliga (PLATNÉ K 3. 2. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Škoda Plzeň 47 26 5 9 7 153:108 97 2. Mountfield HK 47 23 7 7 10 130:87 90 3. HC Oceláři Třinec 47 23 6 6 12 133:105 87 4. HC Vítkovice Ridera 47 24 3 5 15 146:111 83 5. HC Kometa Brno 47 20 6 8 13 134:108 80 6. Aukro Berani Zlín 47 16 8 4 19 105:124 68 7. HC Dynamo Pardubice 46 17 5 6 18 113:125 67 8. HC Olomouc 46 14 8 7 17 109:121 65 9. Bílí Tygři Liberec 46 15 8 3 20 116:129 64 10. HC Sparta Praha 47 16 5 5 21 125:136 63 11. BK Mladá Boleslav 47 15 5 6 21 105:120 61 12. Piráti Chomutov 47 12 9 7 19 116:137 61 13. HC Dukla Jihlava 46 10 7 7 22 96:122 51 14. HC VERVA Litvínov 47 10 4 6 27 107:155 44