U Brna se projevila únava z předchozích náročných sérií, říká Procházka po druhém utkání finále

Pardubičtí hokejisté vyhráli druhý zápas finálové série 2:1 a srovnali stav na zápasy na 1:1. Páteční duel zvládli především díky zlepšenému výkonu ve druhé třetině. „Trenér Miloslav Hořava potřeboval s týmem trochu zamíchat a zajistit, aby se Dynamo trochu rozpohybovalo. Povedlo se mu to a od poloviny zápasu už byly Pardubice lepší," říká hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Praha 16:32 19. dubna 2025

V druhém utkání finálové série mezi Pardubicemi a Brnem bylo k vidění i několik šarvátek před brankou Romana Willa | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Kouč pardubického Dynama Miloslav Hořava v druhém utkání finálové sérii po první třetině kompletně změnil nasazování útoků. Co ho podle vás k tomu vedlo?Možná to bylo zapříčeněné i tím, že do druhé třetiny nenastoupil Lukáš Radil. Hořava potřeboval s týmem trochu zamíchat, protože v první třetině od Pardubic chyběl tlak, bruslení a lepší pohyb. Kometa si vytvářela šance a Pardubice se nemohly pořádně rozjet. Od druhé třetiny se Dynamo více sráželo, chodilo víc do soubojů a přidalo potřebný krok navíc. Nakonec si došli hráči Pardubic i pro fauly a využili přesilovku.

Pardubice sice v druhém duelu prohrávaly po trefě Hynka Zohorny, ale během 42 sekund dokázaly v druhé třetině skóre otočit. Trenéři Komety zareagovali oddychovým časem, nebyl to z jejich strany ukvapený krok?

Nemyslím si. Bylo důležité si time-out vzít, protože jinak Kometa hrála dobře a najednou během chvíle dvakrát inkasovala. Brno se následně uklidnilo, hra se srovnala. Jinak se mohlo stát, že rozjeté Pardubice budou pokračovat a ještě náskok navýší.

Jáchym Kondelík byl po vstřelené brance v takové euforii, že při oslavě objal i rozhodčí. Zažil jste někdy takovou netradiční oslavu gólu?

Byla to shoda náhod. On se nejdřív objímal s brankářem Romanem Willem a s Nickem Jonesem. Když se vracel na střídačku, tak se mu připletl čárový rozhodčí, tak ho vzal do objetí také. Bylo to kamarádské. Občas se to stane, když je euforie ze vstřeleného gólu tak velká. Je celkem jedno, koho pak objímáte.

Po inkasovaném gólu na 1:2 byla brněnská Kometa do ofenzivy téměř neškodná. Může to být drobný náznak toho, že se zde může série výrazně lámat na stranu Pardubic?

Kometě už trochu docházela síla a tolik nebruslila. Od poloviny utkání bylo vidět, že chtějí jít do útoku a přehrávat Pardubice, ale jejich pohyb už nebyl takový. Možná se může začít projevovat únava z předchozích sérii se Spartou a Karlovými Vary. Navíc když se hrají dva zápasy ve dvou dnech, tak přece jen Pardubice mají výhodu, protože měli mezi sériemi delší čas na regeneraci. Uvidíme v jaké fyzické kondici bude Brno přichystané na třetí a čtvrté utkání.