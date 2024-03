Udržet pozici nejlepšího evropského celku na šampionátu bude výzva, myslí si hokejistka Pejšová

Národní tým českých hokejistek se po dvoudenním srazu v Plzni v úterý odpoledne přesune do zámoří, kde bude obhajovat bronz z posledních dvou mistrovství světa. V nominaci je také čerstvá mistryně švédské ligy Daniela Pejšová. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznala, že zregenerovala v domácích podmínkách a nyní už se těší na sehranou partu, kterou vede trenérka Carla MacLeadová. Plzeň 12:48 26. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejistka Daniela Pejšová získala se švédskou Luleou další titul. Nyní se s českou reprezentací chystá na mistrovství světa (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Jak probíhaly oslavy Daniely Pejšové ze zisku mistrovského titulu ve Švédsku?

Bylo to hezké, protože jsme zažily nejspíš poslední zápas pohromadě. Hodně holek bude odcházet. Klub nám zařídil i hodně míst, kde jsme mohly oslavovat. Některé holky končily s oslavou až v neděli, ale já musela už ve čtvrtek letět domů, abych se připojila k národnímu týmu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si hokejistku Danielu Pejšovou před startem mistrovství světa žen

Lulea slavila titul druhý rok po sobě. Jak se dají dvě poslední sezony srovnat?

Klub už po vyhraném finále ví, co zařídit, a holky umí oslavovat. Je to natrénované.

Po osobní stránce za sebou máte vydařenou sezonu?

Se svým herním projevem jsem byla hodně spokojená. Co se týče bodů, tak je diskutabilní, ale se hrou panuje určitě velká spokojenost.

Budete na severu Evropy pokračovat i dál?

Uvidíme, kde se budu nadcházet v příští sezoně.

Jak se těšíte na světový šampionát?

Těším se hodně. Byla jsem dva dny doma, takže to byl psychický i fyzický odpočinek. Na reprezentaci jsme dobrá parta, takže se vždy těším až se sejdeme.

Kanadská trenérka českých hokejistek MacLeodová má o práci navíc. Povede Ottawu v ženské obdobě NHL Číst článek

Do turnaje vstoupíte 3. dubna proti Finsku. Letí český tým do zámoří v jiné pozici než na předchozí šampionáty?

Trenérka Carla MacLeadová nám říká, že nás všichni nesnáší. Každý nás určitě bude chtít porazit stejně, jako to bylo v loňském roce. Tu pozici jsme si vybojovaly a teď si ji musíme udržet. Bude to výzva.

Vnímáte přímo na ledě, že vás nesnáší Finky, Švýcarky nebo Švédky, se kterými bojujete o pozici číslo jedna mezi evropskými celky?

Cítíme to při turnajích Euro Hockey Tour. Soupeři se proti nám snaží víc a určitě budou chtít i na šampionátu urvat pozici evropského celku číslo jedna.

Kdo se z evropských celků během sezony jevil jako nejsilnější konkurent?

Hlavně v zápasech proti Finsku hodně záleží na tom, jak se kdo vyspí před zápasem. S každým soupeřem na mistrovství světa to bude boj. Máme se na co těšit.

S jakým nastavením jdete do zápasu proti Američankám a Kanaďankám, které jste v dospělé kategorii ještě neporazily?

Do zápasů chodíme úplně stejně jako proti ostatním soupeřům. Nikoho nepodceňujeme, ale zároveň nejsme z nikoho rozjančené.