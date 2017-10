Útočník Daniel Přibyl musel na operaci kolena. Přijde o celou sezonu

Hokejový útočník Daniel Přibyl z Calgary se ani v tomto ročníku nedočká startu v NHL. Čtyřiadvacetiletý centr musel na další operaci s kolenem a čeká ho dlouhá rehabilitace. Po sezoně mu navíc dvouletý kontrakt s Flames, kde si mohl zahrát s Jaromírem Jágrem, skončí a jeho hokejová budoucnost je nejistá. Calgary 15:59 10. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Přibyl | Foto: HC Sparta Praha

Přibyl si na hlavním kempu Calgary před sezonou NHL poranil kolenní vazy. Následně v Kanadě podstoupil operaci a nyní už je zpátky v Česku, kde bude i rehabilitovat. Do této sezony už nenastoupí. „Přetrhnul jsem si znovu zkřížený vaz v koleni. Nevím, co přesně k tomu teď říct, necítím se na to přesně popisovat, jak mi je a co bude dál,“ uvedl Přibyl.

Bývalá opora pražské Sparty podepsala v pozici volného hráče koncem dubna 2016 dvouletou smlouvu. V NHL sice Přibyla v roce 2011 draftoval v šestém kole jako 168. hráče v pořadí Montreal, ale když s ním do dvou let nepodepsal kontrakt, mohl po něm sáhnout jiný zájemce ve slavné soutěži. Ve Spartě, kam přišel v šestnácti letech, působil od roku 2009.

Výraznou komplikací však pro něj bylo, že se během extraligového play-off, v němž Pražané postoupili až do finále, zranil. A musel na operaci předního vazu v pravém koleni. Šanci v NHL po uzdravení nedostal, ale přes další zdravotní potíže stihl odehrát 33 utkání na farmě v nižší AHL a v dresu Stockton Heat zaznamenal 15 bodů za pět branek a 10 asistencí.

Pro talentovaného hráče, jenž už oblékl i reprezentační dres, je nyní prvořadé doléčení kolena. A bude hledat i psychické síly k návratu. Uvažoval nicméně už i o konci kariéry. „Začalo to před dvěma lety. Pořád zjišťuji, že hodně věcí se kolem mě děje, protože to tak chtějí ostatní, ale už ne tolik já sám. I ta zranění mě vedou k tomu, abych o tom přemýšlel. V hlavě mám pořád vrytý fakt, že hokej je jediná věc, co chci dělat. Ale ve skutečnosti se s tím často peru,“ přiznal otevřeně Přibyl.