Měl by hrát v prvních dvou lajnách, říká o šestnáctiletém Benákovi spolumajitel Plzně Straka

Je mu teprve šestnáct let a ve čtvrtek v podvečer poprvé vyjede na extraligový led. A to v plzeňském dresu proti obhájci titulu třineckým Ocelářům. Útočník Adam Benák rozhodně nebude dominovat se svými 171 centimetry v osobních soubojích, zato už v dresu reprezentační osmnáctky v létě ukázal své šikovné ruce na Hlinka Gretzky cupu. Plzeň 9:25 14. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Benák | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK, Profimedia

Hokejisty Plzně a Třince proti sobě postavil los nového ročníku extraligy už v prvním kole. A protože na západě Čech jsou zvyklí dávat šanci mladým hráčům, čeká premiéra v nejvyšší soutěži také mladého Adama Benáka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká před startem extraligy o mladých hokejistech v dresu Plzně trenér Martin Straka

„Jeví se skvěle. Normálně bude hrát pravidelně, nebo minimálně do toho utkání půjde,“ říká o velkém talentu českého hokeje Adamu Benákovi spolumajitel klubu Martin Straka. Syn bývalého obránce Václava Benáka si své místo v týmu vydobyl i výkony v přípravě.

„Uvidíme, jaká bude sezona i pro něho. Budou těžké zápasy, pak budou lepší zápasy. Je to mladý šestnáctiletý kluk, takže s ním musíme pracovat a uvidíme, co je pro něho během sezony dobré. Kdy mu dáme víc, kdy mu dáme méně, nebo kdy ho necháme odpočinout. Nebo projede celou sezonu perfektně, to se všechno uvidí.“

Že je Adam Benák mimořádným talentem, potvrzují i slova mistra světa a současného sportovního manažera a ředitele Škody Plzeň Tomáše Vlasáka.

„Je to talentovaný kluk, má nesmírně vyvinuté hokejové myšlení. Je kreativní, velmi dobrý na puku a co se týče vidění hry. Víme, že by měl hrát v prvních dvou lajnách s hráči, se kterými si vyhoví.“

Mládí vpřed

Adam Benák se střelecky za plzeňský A tým prosadil v přípravě a dařilo se mu v dresu české reprezentace do 18 let. Hodně prostoru by kromě něj měl dostat také další Adam sedmnáctiletý obránce Jiříček.

„Dostanou šanci, budou hrát, Adam Jiříček taky. Máme jich tu víc, samozřejmě nemohou hrát všichni, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Místo si vybojovali, začnou a uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ připomíná Petr Kořínek výbornou práci s mládeží v plzeňském klubu který se může chlubit nejlepší akademií v republice.

Plekance obdivuji, ale chci v extralize vidět víc mladých hráčů a méně cizinců, říká Hadamczik Číst článek

Odchovancem týmu je také kapitán Jan Schleiss, který oceňuje přístup Adamů Benáka s Jiříčkem i dalších mladých hokejistů.

„Ta doba se trochu mění, není to tak, když jste chodili do áčka, jako mladí, kteří si prošli vším. Dneska ten hokej kluci umí, takže je škoda, abychom je někde zabíjeli a hulákali na ně. Ti kluci jsou skromní, pracovití, je to individuální o člověku. Chtějí makat, mají to v sobě, hokej hrát umí, takže není důvod na ně řvát, spíš jim to vysvětlit, nebo pomáhat jim v rozvoji,“ chválí plzeňské mládí kapitán plzeňské Škody Jan Schleiss. Duel s Třincem začne v 17.30.

Český rozhlas je od nové sezony mediálním partnerem a rozhlasovým vysílatelem extraligy. Kromě vstupů na stanici Radiožurnál a pořadu S mikrofonem za hokejem nabídne všechny zápasy v přímém přenosu na internetu od první do poslední minuty - na webu iRozhlas.cz, Radiozurnal.cz nebo v aplikaci mujRozhlas.