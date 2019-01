Úzké kluziště i na mistrovství světa a olympiádě. Šéf světového hokeje se nebrání zásadní změně pravidel

Hokejové soutěže a mezinárodní turnaje po celém světě by se v budoucnu mohly hrát na užším kluzišti, jak se hraje třeba v NHL. Po skončení juniorského světového šampionátu v Kanadě to oznámil šéf mezinárodní hokejové federace René Fasel. Podle něj IIHF o jedné z nejzásadnějších změn pravidel za poslední roky vážně uvažuje. Praha, Vancouver 16:30 7. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejová hala v dánské Kodani, kde se odehrávalo loňské mistrovství světa | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Co se mi tady líbí, to je úzký led. Pro mistrovství světa juniorů je perfektní. I když jsme já ani někteří mí kolegové nebyli jeho příznivci, začali jsme s ním tady ve Vancouveru na olympiádě 2010, a byl to neuvěřitelný turnaj,“ řekl v poslední den juniorského mistrovství světa v kanadském Vancouveru René Fasel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejisté přijíždějící na olympijské hry a mistrovství světa z NHL se musí vypořádat se širším kluzištěm. Podle předsedy IIHF Reného Fasela by podobné starosti už časem nemuseli mít

Novinářům přiznal, že v radě IIHF se stále více diskutuje o tom, zda by se na užší ploše neměly v budoucnu hrát i šampionáty mimo Severní Ameriku. Rozdíl v šířce mezi zámořským a evropským hřištěm jsou až čtyři metry.

Už teď je podle něj jisté, že se na úzkém kluzišti budou konat hlavní hokejové turnaje v roce 2022 - tedy mistrovství světa ve Finsku a olympijské hry v Pekingu.

„Je to jiná hra, hlavně pro juniory a také pro ženy. Osobně si myslím, že dnes je hokej na nejvyšší úrovní v historii. Do NHL se prosazuje hodně mladých hráčů. Pro fanoušky je to jiný sport, než jaký jsme tu měli před dvaceti lety. Nebo dokonce i před pěti,“ myslí si šéf světového hokeje.

'Když máš přes metrák, tak se to těžko rozjíždí'

„Je na vysoké úrovni, je bezpečný a nejatraktivnější, co kdy byl. A musíme diskutovat, jak přistoupit k úzkému ledu. Jsem opravdu ohromený úrovní hokeje, jaký se na něm hraje,“ nezastírá Fasel.

Celosvětovým zavedením užšího kluziště by odpadly problémy s přecházením z malého hřiště na větší, na které si před mistrovstvím světa nebo olympijskými hrami pravidelně stěžovali hráči z NHL.

„Je to ohromná změna, zvláště pro hráče, kteří váží 110 kilo a víc jako třeba já. Kdybych měl osmdesát kilo, tak to takový problém není. Když máš přes metrák, tak se to těžko rozjíždí. Prostor je tu daleko větší a u mantinelů se hraje daleko míň než v Americe,“ popisoval Jaromír Jágr těžkosti spojené s přechodem na širší led před mistrovství světa v roce 2014.