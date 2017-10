V Calgary jsou na Jágra natěšení. Kde byl, tam vyčníval, říká bývalý obránce Flames Šmíd

Fanoušky v Calgary, novém působišti Jaromíra Jágra, dobře poznal Ladislav Šmíd, v současné době obránce extraligového Liberce, který v organizaci Flames strávil čtyři sezony, byť tu poslední celou promarodil. V rozhovoru pro Radiožurnál řekl, jak v Kanadě hokej a příchod českého útočníka vnímají. Praha 15:48 7. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Šmíd v dresu Calgary Flames | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vzpomínáte na nějaké gesto, nějaký důkaz vřelosti kanadských fanoušků obzvlášť rád?

Hokej je v Kanadě prostě náboženství, nedokážu si vybavit jedno gesto, je to svátek i pro hráče tam hrát. Hrál jsem za Edmonton a Calgary, to jsou tradiční hokejová města a je čest za ně hrát.

Zastavili vás fanoušci někdy na ulici?

Občas ano. Chtěli fotky nebo podpisy, hokejem se tam žije, je to trošku odlišné od hokeje v USA. Lidi vás tam berou jako celebrity a musíte si dávat pozor. Ale z mé zkušenosti jsou lidé v Kanadě hodně přátelští a vřelí.

A jak naopak příznivci Calgary snášejí porážky?

V Calgary to nebylo až tak špatné, v Edmontonu to bylo horší. To bylo tím, že v sezonách, kdy jsem tam byl, se moc nevyhrávalo. Třeba v Torontu nebo Montrealu jsou fanoušci mnohem náročnější než v Calgary. Když se párkrát prohraje, mají kluci problém jít i na večeři.

V době, kdy jste za ně nastupoval, nemělo Calgary žádnou hvězdu jako Jaromíra Jágra. Jaké ho čeká přivítání?

Myslím, že vřelé. Jarda je obrovská celosvětová ikona hokeje. Kluci jsou na něj natěšení, dokázal toho hrozně moc, je za Gretzkym druhý nejproduktivnější hráč historie, takže obrovská osobnost. Ale je to jeden článek a v Calgary to vždycky bylo založené na týmu.

Calgary se přece jen stalo už devátým Jágrovým působištěm v zámořské soutěži: neměl by vyšší kredit u příznivců, pokud by byl hokejově méně „přelétavý“?

Je to těžké. V hokejovém byznysu nikdy nevíte, v jaké pozici tým je, jestli potřebuje někoho někam vyměnit. Nikdy nevíte, kde můžete skončit. Když mohl být vytrejdovaný Wayne Gretzky, může být vytrejdovaný kdokoli.

Samozřejmě je ideální strávit celou kariéru v jednom nebo dvou klubech, ale podle mě je to u Jardy úplně jedno. Kde byl, tak vyčníval nade všechny. Doufám, že tomu tak bude i v Calgary a že jim pomůže.