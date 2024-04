V hale to bude peklo, ale chceme se ještě vrátit do Třince, říká před pátým semifinále hokejista Daňo

Bez potrestaného kapitána Michala Řepíka, který dostal dvouzápasový trest za faul na třineckého Patrika Hrehorčáka, nastoupí v úterý večer hokejisté pražské Sparty. Čeká je na domácím ledě pátý zápas semifinále play-off, ten poslední prohráli v Třinci 1:4 a v celé sérii je stav 3:1 pro Spartu. Ale závěr posledního utkání přinesl kromě faulů a bitek i velké emoce. Třinec 12:19 9. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Třince Zdeněk Moták (vpravo) | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

„Při play-off je to normální. Emoce k takovým zápasům patří,“ říká kouč Sparty Pavel Gross. Stejný názor má i jeho protějšek Zdeněk Moták. „Je zapotřebí mít dobrou emoci,“ říká třinecký lodivod.

Třinec poslední zápas ovládl především v přesilovkách, proměnil dvě a dodal mu sebevědomí i návrat Voženílka alias „Vožucha“, což bylo v zápase hodně znát. „Čekali jsme dlouho na to, abychom se nakopli k lepším výkonům. Snažíme si k tomu něco říct, ale často se měnily osoby, které hrály v přesilovkách, což bylo způsobeno i Voženílkovým trestem. Naštěstí už Sparta nebyla v oslabení tak aktivní. Když už na nás skočili, tak jsme to rychle zvrátili a podařilo se nám skórovat,“ popisuje Marko Daňo.

Daniel Voženílek, který také jeden zápas kvůli trestu musel na tribunu, našel se zraněným spoluhráčem Jakubem Jeřábkem recept na přesilovku. „V play-off přesilovek moc nemáme, tak jsme rádi, že když se naskytla příležitost, tak jsme ji proměnili. Uvidíme, jak to bude vypadat v dalších zápasech,“ říká Voženílek.

Sparta bez kapitána

Sparťané sice ve čtvrtém duelu prohráli a přišli o kapitána Michala Řepíka, ale v pátém pokračování semifinálové série se mohou spolehnout na domácí prostředí. „Věděli jsme, že série bude hodně těžká, protože proti nám stojí top tým, který vyhrál čtyřikrát za sebou titul. Doma nás poženou fanoušci,“ říká před úterním duelem útočník Sparty Filip Chlapík.

Třinec čeká kromě silného soupeře a nepříznivého stavu v sérii 1:3 i zaplněná O2 arena a dusná atmosféra. „Na stadionu je hodně lidí, ale v Praze jsme to zažili už v minulé sezoně. Když je venku 26 stupňů Celsia, tak bude v hale peklo. Věřím, že to zvládneme a vrátíme sérii ještě do Třince,“ doplňuje třinecký Marko Daňo.

Peklo bude nejen vedrem a atmosférou, ale nejspíš i na začátku zmíněnými emocemi. Utkání v Praze začíná v 18.30 a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.