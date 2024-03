V jiných sériích byly likvidační zákroky, s Motorem se hrálo v duchu fair play, těší trenéra Třince Motáka

Hokejisté Třince jako vládci české extraligy posledních pěti let historický obrat ve čtvrtfinálové sérii s Českými Budějovicemi nedovolili. Rozhodující sedmý zápas na domácím ledě vyhráli 2:0 a těší se na semifinále se Spartou. V nervydrásajícím posledním utkání série se na první gól čekalo do 50. minuty. Video Třinec 12:00 29. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Moták na lavičce Třince sledoval postup svého týmu do semifinále | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo/Profimedia

I když třinečtí hokejisté umožnili Českým Budějovicím srovnat čtvrtfinálovou sérii extraligového play-off z 3:0 na 3:3, tak klíčový a rozhodující sedmý zápas doma Oceláři zase zvládli. A po výhře 2:0 se můžou těšit v cestě za pátým titulem v řadě na semifinále se Spartou.

„Obrovská, obrovská úleva. Bylo to ochlup, nervy do poslední chvíle, nakonec jsme to uválčili. Já jsem tušil, že to bude zápas o jedné chybě, a nechtěl jsem být ten, kdo jí udělá. Věděl jsem, že nějaký gól tam ufackujeme, a snažil jsem se jenom nic nepustit,“ těšilo brankáře Marka Mazance, který se po jednozápasové pauze vrátil do třinecké branky.

Zápis do historie se nekonal

A ze čtyř domácích zápasů z toho bylo třikrát čisté konto a třikrát výhra 2:0. Oceláři se nechtěli zapsat do historie jako první tým, který v play-off nevyužil vedení 3:0 na zápasy.

„Samozřejmě, že jsme nechtěli. Já teda se přiznám, že jsem si na to vzpomněl. Někdo mi to říkal, že bychom dokázali nemožné. Že bychom se zapsali do historie, ale tak je to za námi, buďme rádi,“ oddechl si Mazanec.

Plné náměstí

České Budějovice, kterým fandilo celé náměstí Přemysla Otakara II., ale v rozhodujícím zápase neměly tolik šancí. Spíše čekaly na chybu soupeře, která nepřišla.

„Vzdorovali jsme, dobře jsme bránili. Bohužel jsme si málo vytvářeli šance, abychom mohli skórovat. V tom byl Třinec samozřejmě lepší. Chtěl bych poděkovat klukům, že i za stavu 0:3 to nevzdali a dotáhli jsme to až do sedmého zápasu. Děkujeme za podporu fanouškům v Budějovicích na náměstí, kde na nás koukali. Ale bohužel, nestačilo to,“ děkoval fanouškům trenér Motoru Ladislav Čihák.

Děkujeme za skvělou dnešní podporu a nezapomenutelnou atmosférou ! pic.twitter.com/XiOLgbsd47 — Banes Motor České Budějovice (@HC_Motor) March 28, 2024

Říká se, že hrát sedmý zápas v play-off chce každý, ale pro Třinec to po třech prohrách v řadě nebylo příjemné.

„Musím poděkovat Motoru za skvělou sérii vedenou v duchu fair play. V zápasech v jiných sériích byly zákroky mnohdy až likvidační. Myslím si, že tato série byla vedena chlapsky, rytířsky. Byl to fair play hokej, který si myslím, že chtějí vidět jak fanoušci v Třinci, tak fanoušci v Budějovicích. Já myslím, že to byla výborná série,“ pochvaloval si sérii s českobudějovickým Motorem trenér Třince Zdeněk Moták.