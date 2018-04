V kabině slavící Komety: Byl to můj sen vykoupat se v pivu

Raketou na Mars poletíme zas… Stejnou písničkou slavili hokejisté Brna titul vloni i letos. V kabině se ještě dlouho po zápase zpívalo, tančilo a poskakovalo.

„Byl to můj sen vykoupat se v pivu,“ usmíval se pro Radiožurnál Martin Zaťovič. Zlitý pivem a šampaňským od hlavy až k patě pořizoval se spoluhráči vítězné fotografie. „Máme doma nějaké fotky a doma a určitě bude na co vzpomínat.“

Mistři samozřejmě ani trochu nešetřili s mistrovskými doutníky, šatna pro hosty v Třinci tak byla zakouřená jako putyka, stejně jako minulý rok. Druhý titul za sebou, právě tím je letošní sezona pro brněnské hokejisty výjimečná.

„Obhájit titul je těžší než ho získat, pro tyhle chvíle člověk ten hokej hraje,“ přemýšlel kapitán Leoš Čermák. Ostatní křepčili, ale 40letý útočník působil skoro až zamyšleně. „Jsem plný emocí, zaskákali jsme si a já si to teď užívám vnitřně.“

„Je to perfektní mančaft. Chováme se jako rodina a myslím, že na ledě je to vidět. Vloni to bylo stejně těžké, hrály proti nám špičkové mančafty,“ uznal během oslav majitel a manažer Komety Libor Zábranský.

S dalšími minutami se oslavy přímo v kabině trochu zklidnily. Masarykův pohár stál na stole uprostřed šatny. Své chvíle s mistrovskou trofejí si vychutnali všichni.

„Je těžká. Když jsem ji zvedal na ledě a všichni okolo stříkali piva a šampáňa, tak to začalo klouzat. Pít se z ní dá a ještě z ní pít budeme,“ sliboval Petr Holík.

Zaplněný "Zelňák"

Druhé centrum oslav bylo na brněnském Zelném trhu. Davy fanoušků sledovaly celý zápas a čím dál častěji zněly pokřiky „Mistři“ a „ať žije Brno.“ Pak Kometa získala svůj třináctý titul, čímž se stala historicky nejúspěšnějším českým klubem.

„Jaký to může být jinačí pocit než neskutečný? Prostě úžasné! Můj malý zažil druhé finále a má druhý titul,“ zářil jeden z fanoušků s ratolestí vedle sebe.

Další jásot následoval, když si kapitán Čermák na velkoplošné obrazovce přezval Masarykův pohár.

Trvalo to několik hodin, než obhájci titulu pozdě večer dorazili k DRFG Areně, čekalo na ně asi tři sta fanoušků, šampaňské stříkalo rovnou z autobusu. Společné i oddělené oslavy budou průběžně probíhat celý týden, oficiálně skončí v sobotu opět na Zelném trhu.