V Litvínově není jednoduché vyhrávat. Přehráli jsme je jednoduchostí, těší útočníka Sparty Hyku

Hokejisté Sparty Prahy potvrdili, že jsou nejlepším extraligovým týmem na hřištích soupeřů. Venku uspěli už popáté a vůbec jako první obrali o body na Zimním stadionu Ivana Hlinky lídra tabulky z Litvínova. Pražané vyhráli v desátém kole na severu Čech 4:2. Litvínov 9:08 12. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sparťan Tomáš Hyka se raduje poté, co překonal litvínovskou obranu | Foto: Jan Šťastný | Zdroj: ČTK

Kotel fanoušky Sparty křepčil po vítězném utkání a triumfu v Litvínově si považoval i střelec dvou gólů Pražanů Tomáš Hyka. „Na malém hřišti je to jiný hokej. Máme výhodu, že hrajeme hokej na malém hřišti i v O2 aréně. Litvínov hraje skvěle, výborně bruslí a má kvalitní hráče. Vůbec není jednoduché tady vyhrát,“ přiznává útočník Pražanů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si aktéry hokejového utkání Litvínov - Sparta

Sparta přitom dostala branku jako první, na začátku prostřední třetiny. Za dvě minuty ale vyrovnala a pak otočila na 3:1. Litvínovský kouč Karel Mlejnek se zlobil. „Dostali jsme laciné branky, hlavně hodně brzy inkasovaný gól na 1:1. Polevili jsme a nebyli důrazní v předbrankovém prostoru. Inkasový gól v naší přesilové hře je problém. Pak tam také byla situace, kdy jsme měli jasně pod kontrolou puk a najednou z toho byla situace, kdy byla Sparta v přečíslení snad čtyři na jednoho a gól na 3:1,“ říká šéf litvínovské střídačky.

Zlomová druhá třetina

Litvínov tři inkasované góly ve druhé třetině na dlouho srazily do kolen. „Shodilo nás to dolů. Bylo to přesně těch dvacet minut, kdy jsme vypadli z rytmu. Musíme si na to dávat pozor. Když přijde těžký moment v zápase, tak musíme zpátky naskočit na koně, na kterém jsme byli. Jsme silný tým a první v tabulce, takže se z toho musíme rychle oklepat,“ prohlásil střelec obou litvínovských branek Maxim Čajkovič.

Sparta vyhrála zaslouženě, v prostřední části předvedla téměř dokonalou hru. „Druhá třetina byla skvělá, protože jsme si předávali puk rychle mezi sebou a šli jsme do brány. Jednoduchostí jsme je přehrávali a oni nevěděli, kde jim hlava stojí,“ řekl útočník Sparty Tomáš Hyka po vítězství v Litvínově 4:2.