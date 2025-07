V Minnesotě jsem zažila skvělé sezony. Přesun do Vancouveru pro mě byl šok, říká hokejistka Křížová

Hostem středečního pořadu Na place s moderátorem Ladislavem Hamplem byla hokejistka Denisa Křížová. Jak oslavila dvakrát triumf v prestižní PWHL? V čem ji šokoval přesun z Minnesoty do Vancouveru? Kdy přiveze trofej do Horní Cerekve, odkud pochází? Má v hlavě už olympijskou myšlenku v Miláně? Jak moc se zlepšují podmínky pro ženský hokej? Jak vzpomíná na domácí mistrovství světa v Českých Budějovicích? Na place Praha 12:15 25. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejistka Denisa Křížová | Foto: Petr Skřivánek | Zdroj: ČTK

Jak vás berou spoluhráčky v týmu Minnesoty Frost?

V Americe jsem už od svých patnácti let, takže se s hodně Američankami i Kanaďankami známe velmi dobře. Jsem spíš takový bojovník, než že bych získávala body nebo dávala góly. Jsem tam na černou práci, což se v týmu vždycky hodí. Holky to moc dobře vědí, váží si mě a já si vážím toho, že mohu být součástí týmu.

Jak se hecujete a spolupracujete s českou spoluhráčkou Klárou Hymlárovou?

Bylo to fajn, protože jsem po dlouhé době zase měla v týmu českou spoluhráčku, tak jsme si mohly popovídat v češtině. Jsem ráda, že se jí dařilo, protože přijít z univerzity rovnou do této nejlepší ligy, tak to není nic jednoduchého. Zvládla to skvěle a především v play-off byla důležitým článkem našeho celku. Myslím si, že si to užila i ona.

Jak je náročné dosáhnout na Walterův pohár, což se vám podařilo?

Je to ohromně náročné. V soutěži není lehkého soupeře a my loni i letos měly obrovský problém se dostat do play-off. Naštěstí se nám to povedlo a v play-off už jsme šlapaly velmi dobře.

Vezmete letos pohár ukázat fanouškům do Česka?

Zatím nevím. Loni se mi to povedlo, ale teď ještě čekám na to, zda ho budeme mít možnost přivézt domů s Klárou Hymlárovou.

Přivezete ho do Horní Cerekve, odkud pocházíte?

Doufám, že budu mít tu možnost. Loni byla oslava skvělá, tak bych to ráda zopakovala.

Život v Minnesotě

Existuje v Minnesotě spolupráce mezi mužským a ženským týmem, nebo to jsou dva úplně rozdílné světy?

Určitě existuje. Minnesota je sama o sobě hokejovým státem a lidé tam hokejem opravdu žijí. Na muže je tam na tribuně pořád vyprodáno a na naše utkání chodí třeba osm tisíc lidí. O hokej je tam obrovský zájem. Fanoušci jsou výborní.

Jak si užíváte život v Minnesotě?

Je tam obrovská zima. Když se řekne zima, tak tam je opravdu zima. Jsou to vlastně dvě spojená města a vše se opravdu točí kolem sportu.

Kde jinde než ve Švédsku a v zámoří se dá hrát profesionální ženský hokej?

Jde to ve Švýcarsku, kde se ohromně zvedla tamní soutěž. Chodí tam plno holek i z Ameriky. V Evropě jsou nejkvalitnější ligy ve Švédsku a Švýcarsku. Věřím, že jednou to půjde i v Česku.

Přesun do Vancouveru

10. června se pro vás trošku změnila situace, protože v rámci rozšiřovacího draftu jste putovala do Vancouveru. Byl to pro vás šok?

Byl to šok. Že budou dva nové týmy a proběhne rozšiřovací draft, jsme všichni věděli. Trochu jsem doufala, že zůstanu v Minnesotě, ale Vancouver si mě vybral.

Co zatím o novém působišti víte?

Vancouver už během sezony hrál některá utkání na neutrální půdě. Přišlo se tam podívat asi devatenáct tisíc lidí. Co tak slýchám od holek, tak tam bude velký zájem o hokej, na což se moc těším.

Zjistila jste už, jak bude mít Vancouver složený tým?

Seattle i Vancouver si mohl vzít čtyři hráčky ze všech šesti týmů v lize. Vancouver si vzal všechny čtyři z Minnesoty. Takže je skvělé, že se budeme znát. Adaptace tak bude daleko snazší.

Jak náročné bude najít nové bydlení a zařízení dalších nutných povinností?

To byl asi největší šok. Z hokejové stránky je to v pohodě, ale šok v oblasti osobního života, že si to musím všechno sbalit, to je horší. Musím řešit víza, zjišťovat informace o všech možných dokumentech. Musím si udělat kanadskou banku a musím se všemi věcmi začínat od nuly. Pomáhá mi agentka, takže na to člověk není sám. Obávám se ale, že se do dvou tašek nesbalím. (smích)

Jaké máte dojmy z domácího mistrovství světa, které v dubnu hostily České Budějovice?

Byl to skvělý turnaj. Dodnes mi holky z Kanady a Ameriky říkají, jak se jim tu líbilo. Pivo jim tady chutnalo, takže by se sem nevrátily jen kvůli hokeji, ale i kvůli životu. Z hokejové stránky to zamrzí, protože zde bylo plno fanoušků, měly jsme tu rodiny a nakonec jsme medailovou radost nezažily.

Jaký vztah máte k tomu, jak se hraje na závěrečném turnaji při mistrovství světa?

Já to neovlivním, takže s tím počítám. Má se to ale měnit a má to být normálně pavoukem, jako jsou všichni zvyklí u turnajů mužů atd. Ještě olympiáda má být zaběhlým stylem, s tím nic neuděláme. Do budoucna už by to měli změnit, že i ostatní týmy budou hrát proti Americe, Kanadě a dalším.

Počítáte s účastí na olympiádě?

Udělám pro to maximum. Doufám, že se to povede. Snad se s holkama dáme zase dohromady a cinkne nám to.

Jak se obecně zlepšují podmínky pro ženský hokej?

Když si vzpomenu na dětství, tak nás bylo hodně málo. Teď v Budějovicích bylo plno holčiček s rodiči. V Česku čísla u holek a žen rostou pořád nahoru. Je hezké, že mají vidinu toho, že mohou hrát a budou mít zázemí.

Dá se ženským profihokejem uživit?

Určitě ano. Víc se do toho investuje a snad budoucí generace holek budou mít takové podmínky, že jejich platy budou na to, aby se v klidu uživily.